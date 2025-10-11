En las últimas 24 horas, cuatro personas fueron arrastradas por ríos o quebradas en Honduras

En las últimas 24 horas, cuatro personas fueron arrastrados por ríos o quebradas en Honduras. Tres de ellos siendo menores de edad y el otro un mayor. El cuerpo de uno de los niños aún no es encontrado.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), elevó a alerta roja los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá. Por otro lado, los departamentos bajo alerta amarilla son: Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque. Mientras que en alerta verde permanecen: El Paraíso, Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho.
El primer caso de una persona arrastrada por una corriente de agua es el de Onán Galindo, de 26 años, quien fue arrastrado por la corriente de una quebrada en la aldea San José, municipio de Cantarranas. Su cuerpo fue encontrado en la aldea Pajarillos, en ese mismo municipio, este sábado 11 de octubre.
Las autoridades de Medicina Forense identificaron al niño hallado muerto en la colonia 1 de Diciembre tras ser arrastrado junto a un primo por la corriente de una quebrada que cruza por la colonia Cantarero López de Comayagüela. Se trata de Josué Isaí Herrera Fúnez, el menor de edad de 12 años, fue hallado este sábado 11 de octubre, en el muro que sostiene un puente. Su cuerpo yacía entre los cúmulos de basura un día después de la tragedia.
Los restos de Josué Isaí fueron entregados a sus familiares, quienes procederán a darle cristiana sepultura y despedirse de esta lamentable forma. El menor murió ahogado y cuando los equipos de rescate localizaron su cuerpo, este presentaba varias heridas.
Josué Isaí cayó a la quebrada junto a su primo Dylan Andrés Carías Fúnez en la tarde del pasado viernes -10 de octubre-, cuando la capital era azotada por las intensas lluvias y las calles en su mayoría estaban inundadas.
En otro municipio y a varios kilómetros de donde fue visto con vida por última vez, fue encontrado el cuerpo del segundo menor que fue arrastrado por una quebrada tras la fuerte lluvia que cayó sobre Tegucigalpa en las últimas horas. El niño tenía ocho años y respondía al nombre de Dilan Andrés Carías Fúnez.
Él desapareció junto a su primo de 12 años, Josué Isaí Herrera Fúnez, la tarde del viernes, cuando regresaban de su centro educativo en compañía de otro primito, quien sí logró sobrevivir.
El trágico suceso ocurrió el 10 de octubre, pero fue hasta el día siguiente (sábado), cuando el caudal de las quebradas y ríos bajó un poco, que las autoridades, que iniciaron la búsqueda desde el día anterior, lograron ubicar sus cuerpos.
El otro caso es el de un menor de 10 años identificado como Yahir, quien fue arrastrado por una corriente de agua en la comunidad de Masaragua, municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá. Hasta el momento el menor no ha sido encontrado.