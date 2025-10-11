En las últimas 24 horas, cuatro personas fueron arrastradas por ríos o quebradas en Honduras

Las autoridades de Medicina Forense identificaron al niño hallado muerto en la colonia 1 de Diciembre tras ser arrastrado junto a un primo por la corriente de una quebrada que cruza por la colonia Cantarero López de Comayagüela. Se trata de Josué Isaí Herrera Fúnez, el menor de edad de 12 años, fue hallado este sábado 11 de octubre, en el muro que sostiene un puente. Su cuerpo yacía entre los cúmulos de basura un día después de la tragedia.