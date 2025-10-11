Buscan a abogado que fue arrastrado por río en Nacaome; había llegado a pescar

Nacaome, Honduras.- Lo que debía ser una actividad de recreación, como tantas otras veces, se convirtió en una tragedia cuando un hombre desapareció mientras pescaba en un caudaloso río en el sur de Honduras.
Su nombre es Edwin Arcadio Morales, de profesión abogado, quien había llegado al río La Puntilla, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, para pescar.
Según explicó su hermano, esta era actividad que practicaban juntos desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, este sábado 11 de octubre, de un momento a otro, Edwin se perdió la vista de su hermano y fue arrastrado por el agua.
"Yo estaba abajo, pescando, allá en lo seco... Vino él y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando yo lo quise ver ya no estaba, ya se había ahogado, ya se lo había llevado la corriente. Y yo no me pude meter porque me agarraron los nervios, no hallaba que hacer", dijo entre lágrimas y desesperación el hermano del profesional del derecho.
"Siempre veníamos los domingos o los sábados para venir a pescar aquí", confesó impotente mientras pedía ayuda para encontrar a su familiar.
Al lugar llegaron medios de comunicación de la zona para dar a conocer la noticia y ayudarle a solicitar apoyo de los cuerpos de socorro.
De momento, Edwin Arcadio Morales no ha podido ser ubicado. Su desaparición se suma a la de otros cuatro hondureños que fueron arrastrados por corrientes de agua en las últimas 24 horas.
Hondureños, víctimas de la temporada lluviosa
Onán Galindo, de 26 años, fue arrastrado por la corriente de una quebrada en la aldea San José, municipio de Cantarranas. Su cuerpo fue encontrado este sábado 11 de octubre en la aldea Pajarillos en ese mismo municipio de Francisco Morazán.
Dilan Andrés Carías Fúnez, de ocho años y su primo Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12, desaparecieron la tarde del viernes 10 de octubre, cuando regresaban de su centro educativo en compañía de otro primito y fueron arrastrados por la corriente de una cuneta que desembocaba en una quebrada cercana, en la colonia Cantarero López de Comayagüela, en la capital del país.
El cuerpo de Josué fue encontrado la mañana de este sábado, atrapado entre la basura que arrastró la quebrada y el muro de un puente en la colonia 1 de Diciembre, siempre en la capital.
Mientras que el cadáver de Dilan fue hallado más lejos. Estaba en un sector conocido como poza La Francesa, en la aldea Pajarillos, entre la Villa De Francisco y Cantarranas, municipios del departamento de Francisco Morazán.
Al igual que el abogado Edwin, en el occidente del país, específicamente en el departamento de Intibucá, continúa desaparecido un niño de 10 años identificado como Yahir, quien fue arrastrado por una corriente de agua en la comunidad de Masaragua, municipio de Jesús de Otoro.
Las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) mantienen en alerta roja cuatro departamentos, en amarilla otros cuatro y seis en verde ante las copiosas lluvias que han caído sobre el país en los últimos días. Llaman a la población a alejarse de ríos, quebradas y riachuelos.