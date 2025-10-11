Buscan a abogado que fue arrastrado por río en Nacaome; había llegado a pescar

Nacaome, Honduras.- Lo que debía ser una actividad de recreación, como tantas otras veces, se convirtió en una tragedia cuando un hombre desapareció mientras pescaba en un caudaloso río en el sur de Honduras. Su nombre es Edwin Arcadio Morales, de profesión abogado, quien había llegado al río La Puntilla, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, para pescar. Según explicó su hermano, esta era actividad que practicaban juntos desde hace mucho tiempo.



Sin embargo, este sábado 11 de octubre, de un momento a otro, Edwin se perdió la vista de su hermano y fue arrastrado por el agua. "Yo estaba abajo, pescando, allá en lo seco... Vino él y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando yo lo quise ver ya no estaba, ya se había ahogado, ya se lo había llevado la corriente. Y yo no me pude meter porque me agarraron los nervios, no hallaba que hacer", dijo entre lágrimas y desesperación el hermano del profesional del derecho. "Siempre veníamos los domingos o los sábados para venir a pescar aquí", confesó impotente mientras pedía ayuda para encontrar a su familiar.

Al lugar llegaron medios de comunicación de la zona para dar a conocer la noticia y ayudarle a solicitar apoyo de los cuerpos de socorro. De momento, Edwin Arcadio Morales no ha podido ser ubicado. Su desaparición se suma a la de otros cuatro hondureños que fueron arrastrados por corrientes de agua en las últimas 24 horas.

Hondureños, víctimas de la temporada lluviosa