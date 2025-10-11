En la entrada de un mercadito matan a menor de 15 años en Lempira

Lempira, Honduras.- Un nuevo hecho sangriento ha causado consternación en el departamento de Lempira. Un menor de edad fue asesinado a balazos.
El menor respondía al nombre de Próspero Levis Mendoza Rodríguez, de 15 años de edad, quien quedó tendido en la entrada de un mercadito (tienda de venta de productos varios)
El crimen ocurrió el viernes 10 de octubre en el barrio El Centro del municipio de Mapulaca, en el departamento de Lempira, en la zona occidental de Honduras.
El cuerpo del menor fue cubierto con una sábana de flores, a la espera de que las autoridades llegaran para el respectivo levantamiento.
Según reportaron medios locales, el menor era originario del municipio de Candelaria, en el mismo departamento.
De momento se desconocen las causas del mortal ataque, al igual que las identidades de las personas responsables de este crimen.
Criminalidad
La Secretaría de Seguridad informó que del 1 de enero al 10 de octubre de 2025 se registraron 1,753 muertes violentas en el país, de las cuales 1,565 corresponden a hombres y 188 a mujeres. En Lempira, los homicidios suman 81 casos.