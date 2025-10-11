En la entrada de un mercadito matan a menor de 15 años en Lempira

Lempira, Honduras.- Un nuevo hecho sangriento ha causado consternación en el departamento de Lempira. Un menor de edad fue asesinado a balazos.

El menor respondía al nombre de Próspero Levis Mendoza Rodríguez, de 15 años de edad, quien quedó tendido en la entrada de un mercadito (tienda de venta de productos varios)

El crimen ocurrió el viernes 10 de octubre en el barrio El Centro del municipio de Mapulaca, en el departamento de Lempira, en la zona occidental de Honduras.