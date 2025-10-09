  1. Inicio
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón

En una reciente intervención se localizó una nueva plantación de hoja de coca en el sector montañoso de la comunidad Río Chiquito, en Bonito Oriental, departamento de Colón

  • 09 de octubre de 2025 a las 18:08
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
1 de 10

Un total de 25 mil arbustos de coca fueron asegurados este jueves en una operación en Bonito Oriental, Colón. Aquí las imágenes.

 Fotos: Cortesía Fuerzas Armadas
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
2 de 10

El hallazgo se realizó en una extensión aproximada de cuatro manzanas de tierra, donde se contabilizaron alrededor de 25,000 arbustos de hoja de coca. Las plantas presentaban una altura variable entre uno y tres metros, lo que evidencia que el cultivo se encontraba en diferentes etapas de desarrollo.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
3 de 10

Durante la operación, los elementos también descubrieron un vivero con más de mil plántulas listas para ser sembradas, lo que demuestra la intención de expansión de la plantación y la continuidad de esta actividad ilícita en la zona.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
4 de 10

Además, las autoridades aseguraron una instalación artesanal que contenía precursores químicos empleados para el procesamiento de la droga. Estos materiales son utilizados para convertir la hoja de coca en pasta base, un paso previo en la producción de cocaína.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
5 de 10

De acuerdo con las investigaciones, los responsables de mantener esta plantación serían presuntos integrantes de estructuras criminales que operan en el sector y que se dedican al cultivo y procesamiento de drogas. Estas organizaciones habrían establecido operaciones en áreas rurales y de difícil acceso para evadir la acción de las autoridades.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
6 de 10

El hallazgo en Río Chiquito se suma a una serie de decomisos realizados por las Fuerzas Armadas a lo largo del año. Hasta la fecha, se han asegurado 50 plantaciones de coca en distintas zonas del país, cubriendo una extensión total de 190 manzanas de tierra.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
7 de 10

En conjunto, estas plantaciones suman más de un millón de arbustos de hoja de coca destruidos, además de 29 instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de estupefacientes que han sido desmanteladas por las autoridades.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
8 de 10

Las operaciones se enmarcan dentro de la estrategia nacional de combate al narcotráfico, que busca frenar el cultivo, producción y tráfico de drogas en Honduras, así como debilitar las estructuras criminales dedicadas a esta actividad.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
9 de 10

Las Fuerzas Armadas informaron que las organizaciones criminales han dejado de procesar más de 3,800 kilos de cocaína en lo que va del año.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas
Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón
10 de 10

En la zona también había casetas donde se guardaba la droga.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas
