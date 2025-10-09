Aseguran plantación con 25 mil arbustos de hoja de coca en Bonito Oriental, Colón

Un total de 25 mil arbustos de coca fueron asegurados este jueves en una operación en Bonito Oriental, Colón. Aquí las imágenes.
El hallazgo se realizó en una extensión aproximada de cuatro manzanas de tierra, donde se contabilizaron alrededor de 25,000 arbustos de hoja de coca. Las plantas presentaban una altura variable entre uno y tres metros, lo que evidencia que el cultivo se encontraba en diferentes etapas de desarrollo.
Durante la operación, los elementos también descubrieron un vivero con más de mil plántulas listas para ser sembradas, lo que demuestra la intención de expansión de la plantación y la continuidad de esta actividad ilícita en la zona.
Además, las autoridades aseguraron una instalación artesanal que contenía precursores químicos empleados para el procesamiento de la droga. Estos materiales son utilizados para convertir la hoja de coca en pasta base, un paso previo en la producción de cocaína.
De acuerdo con las investigaciones, los responsables de mantener esta plantación serían presuntos integrantes de estructuras criminales que operan en el sector y que se dedican al cultivo y procesamiento de drogas. Estas organizaciones habrían establecido operaciones en áreas rurales y de difícil acceso para evadir la acción de las autoridades.
El hallazgo en Río Chiquito se suma a una serie de decomisos realizados por las Fuerzas Armadas a lo largo del año. Hasta la fecha, se han asegurado 50 plantaciones de coca en distintas zonas del país, cubriendo una extensión total de 190 manzanas de tierra.
En conjunto, estas plantaciones suman más de un millón de arbustos de hoja de coca destruidos, además de 29 instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de estupefacientes que han sido desmanteladas por las autoridades.
Las operaciones se enmarcan dentro de la estrategia nacional de combate al narcotráfico, que busca frenar el cultivo, producción y tráfico de drogas en Honduras, así como debilitar las estructuras criminales dedicadas a esta actividad.
Las Fuerzas Armadas informaron que las organizaciones criminales han dejado de procesar más de 3,800 kilos de cocaína en lo que va del año.
En la zona también había casetas donde se guardaba la droga.