Nueva Armenia despide a Jancy España, su exreina que murió carbonizada en Mirador de Oriente

Jancy Michelle España Arévalo, la joven de 19 años que murió carbonizada en su casa en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa, fue sepultada este sábado en el Municipio de Nueva Armenia, lugar donde se coronó como reina de la feria tiempo atrás. EL HERALDO fue testigo de su sepelio.
Jancy perdió la vida el sábado 27 de septiembre, cuando un voraz incendio consumió su habitación mientras ella descansaba. Como el fuego la sorprendió estando dormida, no logró escapar. La tragedia ocurrió en la colonia Mirador de Oriente de la capital de Honduras.
Su muerte repentina y trágica causó dolor y consternación entre quienes la conocieron, pues todos sus allegados destacaron su espíritu alegre y perseverante. Apenas el año pasado (2024), la joven de 19 años se había titulado como bachiller técnico en Administración Hotelera.
Su belleza también era una de las características más notorias entre quienes conocían a Jancy, a tal punto que fue palillona de su colegio en los desfiles patrios y además fue reina de la feria del municipio de Nueva Armenia, lugar de donde era originaria ella y su familia.
Lamentablemente, ese fatídico sábado, cuando Jancy, quien laboraba en atención al cliente de una famosa cadena de restaurantes, regresó de trabajar, se acostó a dormir y fue víctima del incendio a eso de la 1 de la madrugada, según sus familiares.
“Ella vino de trabajar como a las 9 de la noche, se acostó alrededor de las 11 y de ahí no supimos más... El incendio ocurrió como a la 1 de la madrugada”, relató la abuela. “Ella no salió, no sé qué le pasó, no sé si dejó algo conectado, no se sabe”, agregó.
Este sábado 11 de octubre, dos semanas después del hecho, los restos de Jancy fueron llevados en una caravana integrada por familiares, amigos y vecinos hasta su última morada, en el cementerio de la aldea El Junquillo, en el municipio de Nueva Armenia, al sur de Francisco Morazán.
Ahí, frente a la comunidad que una vez la vio coronarse como una de las jóvenes más bellas que ha nacido de ese hermoso y pintoresco municipio, fue sepultada Jancy, no sin antes realizarse un culto para pedir a Dios por su descanso.
La escena era desgarradora, pues sus allegados lloraban sobre el féretro, que fue cubierto con flores y una fotografía de ella en vida.
Sus seres queridos vistieron camisetas en su honor y cubrieron su tumba de coloridas flores, bajo un cielo nublado que anunciaba la lluvia.
Sus allegados la recordarán como una joven carismática, trabajadora y soñadora, cuya vida fue segada muy pronto por la tragedia.