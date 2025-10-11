  1. Inicio
Hombre mata a machetazos a su padrastro en Lempira

Según relatos recabados por medios locales, el hijastro habría atacado a su padrastro por los maltratos que recibía su madre

  • 11 de octubre de 2025 a las 12:37
Hombre mata a machetazos a su padrastro en Lempira

El cuerpo de Ángel Ayala quedó tendido sobre el suelo.

Foto: Cortesía MH Noticias/Tierra Lenca

Lempira, Honduras.- Un hombre habría atacado a su padrastro a machetazos en la comunidad de El Aguacate, en el municipio de Talgua, departamento de Lempira, en la zona occidental de Honduras.

Las heridas cobraron la vida de Ángel Ayala, quien tenía 52 años de edad y vivían desde hace algún tiempo con la madre de su atacante.

El cuerpo del infortunado hombre quedó tendido en una zona llena de maleza y cubierto con una cobija por los vecinos, a la espera de que fuese recogido por las autoridades forenses.

De acuerdo a versiones recabadas por el medio digital CR Noticias, el crimen habría sido motivado por una venganza, luego de que el hijastro, quien no ha sido identificado, reclamara a su padrastro por presunta violencia doméstica en contra de su madre.

La fémina, identificada como Francisca Gómez Aguilar, relató que ella y su pareja se encontraban recogiendo leña cuando fueron atacados sorpresivamente por su hijo.

Tras el ataque, la mujer logró huir del lugar y alertó a los familiares, quienes notificaron a las autoridades policiales.

El autor del crimen se encuentra prófugo de la justicia y está siendo buscado por la Policía Nacional.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

