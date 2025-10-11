Hombre mata a machetazos a su padrastro en Lempira

Lempira, Honduras.- Un hombre habría atacado a su padrastro a machetazos en la comunidad de El Aguacate, en el municipio de Talgua, departamento de Lempira, en la zona occidental de Honduras.



Las heridas cobraron la vida de Ángel Ayala, quien tenía 52 años de edad y vivían desde hace algún tiempo con la madre de su atacante.

El cuerpo del infortunado hombre quedó tendido en una zona llena de maleza y cubierto con una cobija por los vecinos, a la espera de que fuese recogido por las autoridades forenses.

De acuerdo a versiones recabadas por el medio digital CR Noticias, el crimen habría sido motivado por una venganza, luego de que el hijastro, quien no ha sido identificado, reclamara a su padrastro por presunta violencia doméstica en contra de su madre.