Así fue el dramático hallazgo de uno de los niños arrastrados por quebrada en la Cantarero López

Tras varias horas de búsqueda, fue encontrado muerto uno de los dos menores de edad que fueron arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López

  • 11 de octubre de 2025 a las 09:00
Lamentablemente en la mañana de este sábado -11 de octubre- se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los menores edad que fue arrastrado por la fuerte corriente de una quebrada en la colonia Cantarero López de Comayagüela. Más detalles a continuación.

 Foto: Cortesía
El pasado viernes 10 de octubre, cuando caían fuertes lluvias en la capital, se reportó la desaparición de Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12 años, y Dilan Andrés Carías Fúnez, de 8 años.

 Foto: redes sociales
El caso se viralizó a través de un video difundido en redes sociales en el que ciudadanos a bordo de un vehículo vieron a un niño con uniforme escolar acercarse a una cuneta en la colonia Cantarero López de Comayagüela, en la capital de Honduras.

 Foto: redes sociales
Las personas se sorprendieron al ver a un niño expuesto ante el peligro de las corrientes de agua. Sin embargo, él explicó desesperado que estaba en busca de sus primos. "¡Mis primos se cayeron! ¡Se los llevó el agua!", exclamó el menor.

 Foto: redes sociales
Desde horas de la noche, equipos de rescate conformados por elementos del Cuerpo de Bomberos y de las Fuerzas Armadas realizaron labores de búsqueda con el fin de localizar a Josué Isaí y a Dilan Andrés.

 Foto: Fuerzas Armadas de Honduras vía Facebook
Las acciones por parte de los rescatistas continuaron a tempranas horas de este sábado, sin la presencia de más precipitaciones pero con los caudales crecidos de los diferentes ríos y quebradas.

 Foto: Fuerzas Armadas de Honduras vía Facebook
Sergio Madrid, capitán del Cuerpo de Bomberos, detalló que los equipos de rescate inspeccionaron diferentes puntos de la capital.

 Foto: Fuerzas Armadas de Honduras vía Facebook
Se dirigieron al río Choluteca a la altura de la primera avenida de Comayagüela, al río Guacerique y también hacia el sector de río Abajo.

 Foto: Fuerzas Armadas de Honduras vía Facebook
Finalmente, los rescatistas encontraron el cuerpo de uno de los menores de edad en la colonia 1 de Diciembre, causando conmoción en la población y dejando luto en la familia.

 Foto: Cortesía
De momento se desconoce si el cuerpo corresponde al niño de 12 años o al de 8. El cadáver presentaba varias heridas y estaba desnudo desde el torso; su camisa escolar quedó enredada en su cabeza.

 Foto: Cortesía
Los militares y bomberos seguirán con sus acciones de búsqueda para localizar al segundo menor de edad desaparecido.

 Foto: Fuerzas Armadas de Honduras vía Facebook
De acuerdo a información de familiares del menor fallecido, el niño había culminado su jornada educativa y el bus en el que se transportaba lo dejó a él al otro menor desaparecido y al que logró sobrevivir en una zona que suponía un riesgo para sus vidas. Esta versión sigue sujeta a ser confirmada o descartada.

 Foto: Cortesía
