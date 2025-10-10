  1. Inicio
Hallan muerto a camarógrafo en colonia El Pedregal

Josué García Vallecillos, de 40 años, fue hallado sin vida en su cuarto de la colonia El Pedregal. Un familiar lo descubrió en la madrugada de este viernes

  • 10 de octubre de 2025 a las 07:37
El fallecido fue identificado como Josué García Vallecillos.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Un camarógrafo fue hallado muerto al interior de su casa de habitación, ubicada en la colonia El Pedregal, durante la madrugada de este viernes -10 de octubre-.

Según el relato de vecinos, el fallecido identificado como Josué Moisés García Vallecillos, de 40 años de edad, había laborado por varios años en diversos medios de comunicación del país y que actualmente trabajaba en La Tribuna TV.

Según el reporte preliminar, un familiar ingresó al cuarto de García Vallecillos, encontrándolo sin signos vitales.

Su cadáver fue trasladado a la morgue capitalina para confirmar la causa de muerte.

Las autoridades informaron que el cadáver fue trasladado a la Morgue de Medicina Forense para realizar los procedimientos de rigor y establecer la fuente exacta de la pérdida.

