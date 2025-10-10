Hallan muerto a camarógrafo en colonia El Pedregal

Tegucigalpa, Honduras.- Un camarógrafo fue hallado muerto al interior de su casa de habitación, ubicada en la colonia El Pedregal, durante la madrugada de este viernes -10 de octubre-.

Según el relato de vecinos, el fallecido identificado como Josué Moisés García Vallecillos, de 40 años de edad, había laborado por varios años en diversos medios de comunicación del país y que actualmente trabajaba en La Tribuna TV.

Según el reporte preliminar, un familiar ingresó al cuarto de García Vallecillos, encontrándolo sin signos vitales.

Su cadáver fue trasladado a la morgue capitalina para confirmar la causa de muerte.

Las autoridades informaron que el cadáver fue trasladado a la Morgue de Medicina Forense para realizar los procedimientos de rigor y establecer la fuente exacta de la pérdida.