En su cumpleaños matan a camarógrafo, hijo del periodista Enrique Arce en Choluteca

“Salió de aquí a las 8:30... A las 9:00 me dijeron que estaba baleado y después me dijeron que había perdido la vida”, afirmó.

Conteniendo el llanto, su padre, el comunicador Enrique Arce, relató ante los medios locales de Choluteca, que su hijo solo llegó su casa de habitación a dejar comida y luego salió, sin imaginar que esa sería la última vez que lo vería. “Este es un golpe insoportable, jamás imaginé que me iban a dar esta noticia”, externó con impotencia.

Tras el atentado, el joven, que todavía tenía signos vitales, fue trasladado hacia el Hospital General del Sur en Choluteca . No obstante, falleció minutos después de arribar al centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas en su cabeza y otras partes del cuerpo.

Después del velatorio que se realiza en la casa de habitación de Arce, su entierro se realizará en el Cementerio General de Choluteca, en punto de las 3:00 de la tarde.

“Hoy me toca enterrar a mi gran Kikín, se me va con dolor en mi alma. Así que invito a todos mis amigos a que me acompañen para que le demos el último adiós a Kikín”, finalizó el padre de la víctima.