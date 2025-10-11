Identifican al niño que murió arrastrado por quebrada en la Cantarero López

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de Medicina Forense identificaron al niño hallado muerto en la colonia 1 de Diciembre tras ser arrastrado por la corriente de una quebrada que cruza por la colonia Cantarero López de Comayagüela. Se trata de Josué Isaí Herrera Fúnez, el menor de edad de 12 años, quien fue hallado en el muro que sostiene un puente y cuyo cuerpo yacía entre los cúmulos de basura.

Los restos de Josué Isaí fueron entregados a sus familiares, quienes procederán a darle cristiana sepultura y despedirse de esta lamentable forma. El menor murió ahogado y cuando los equipos de rescate localizaron su cuerpo, este presentaba varias heridas. Josué Isaí cayó a la quebrada junto a su primo Dylan Andrés Carías Fúnez en la tarde del pasado viernes -10 de octubre-, cuando la capital era azotada por las intensas lluvias y las calles en su mayoría estaban inundadas.

El caso se viralizó a raíz de un video difundido en redes sociales en el que un niño vestido con uniforme escolar se acercó a una cuneta en busca de algo. El grupo de personas se sorprendió al ver al niño expuesto ante las peligrosas condiciones, por lo que este, en estado de pánico, les dijo: "¡Mis primos se cayeron! ¡Se los llevó el agua!".

Ante esta situación, equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y hasta pobladores se sumaron a las labores de búsqueda con la esperanza de encontrar a Josué Isaí y a Dylan Andrés.