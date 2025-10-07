Hallan sin vida a niño que fue arrastrado por la corriente de un río en Lempira

Lempira, Honduras.- Tras más de 48 horas de búsqueda, la mañana de este lunes, elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras y miembros de la comunidad hallaron sin vida al menor que había sido arrastrado por la corriente de un río en San Sebastián, Lempira. El pequeño fue identificado como Keener Eliud Gómez Vásquez, de 13 años, originario de la comunidad de Malsincales, Belén Gualcho, Ocotepeque.

El menor había sido reportado como desaparecido luego de ser arrastrado por una corriente mientras se trasladaba a caballo junto a su familia. Según se informó, el pequeño y otras dos personas intentaron cruzar el río Mocal, que divide los municipios de San Sebastián y San Manuel, pero fueron arrastrados por la fuerza del agua. Vecinos de la zona lograron rescatar a un adulto que acompañaba al niño y a otro menor de edad. El adulto rescatado fue identificado como Víctor Vásquez, quien permanece hospitalizado en el Hospital Juan Manuel Gálvez debido a los golpes que recibió en distintas partes del cuerpo.