"Predicaba en su iglesia": menor que estaba desaparecido, es hallado muerto en Catacamas

El menor de 15 años fue hallado sin vida en una milpa de Las Puñuelas, Catacamas. Su madre relató entre lágrimas que era un joven predicador que buscaba de Dios

  • 07 de octubre de 2025 a las 08:56
Predicaba en su iglesia: menor que estaba desaparecido, es hallado muerto en Catacamas

Jailin Juliday Argenial Maldonado, menor predicador de 15 años, fue hallado sin vida en una milpa de la comunidad de Las Puñuelas, en Catacamas, Olancho.

 Foto: redes sociales

Catacamas, Honduras.- Un adolescente de 15 años fue hallado sin vida este martes en una milpa de la comunidad de Las Puñuelas, municipio de Catacamas, Olancho.

El menor, identificado como Jailin Juliday Argenial Maldonado, era conocido por su labor como predicador, músico y cantante en su comunidad.

Según versiones preliminares, el cuerpo fue encontrado atado y con una herida profunda en el cuello, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 4 de octubre por sus familiares.

La madre del menor, Blanca Maldonado, relató entre lágrimas que su hijo fue llevado bajo engaños antes de ser asesinado. “Mi hijo buscaba de Dios. Quiero justicia. Él me mantenía a mí”, expresó con profundo dolor.

Degollado y atado a un árbol hallan a menor de edad en Catacamas

Sin embargo, durante entrevista al noticiero Hoy Mismo, Maldonado aclaró que el cuerpo fue encontrado acostado boca arriba entre la milpa, en evidente estado de violencia. El hallazgo fue realizado por vecinos y familiares que participaron en la búsqueda.

Asimismo, las autoridades confirmaron la detención de dos personas, identificadas preliminarmente como "Will" y el propietario del lugar donde el joven se hospedaba, quienes están bajo investigación por su posible vinculación con el crimen.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúan las pesquisas para esclarecer los hechos y determinar el motivo del asesinato que ha consternado a la comunidad de Río Blanco, Catacamas.

