Degollado y atado a un árbol hallan a menor de edad en Catacamas

El pequeño fue reportado, el sábado 4 de octubre de 2025, como desaparecido por sus familiares, quienes emprendieron su búsqueda y lo encontraron sin vida

  • 06 de octubre de 2025 a las 07:31
Degollado y atado a un árbol hallan a menor de edad en Catacamas

Jailin Juliday Argenial Maldonado había desaparecido desde el pasado sábado.

Foto: Cortesía

Catacamas, Olancho.- Degollado y atado a un árbol fue encontrado el cuerpo de un adolescente de 15 años en la comunidad de Las Puñuelas, municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

El menor, identificado como Jailin Juliday Argenial Maldonado, originario de Río Blanco, Catacamas, había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el sábado 4 de octubre.

Sin embargo, tras una intensa búsqueda, parientes y amigos lo encontraron atado a un árbol y con una herida profunda en el cuello.

El dantesco hallazgo fue reportado de inmediato a la Policía Nacional, por lo que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las pesquisas correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento, ni las autoridades ni los familiares del menor se han pronunciado sobre el caso, por lo que se desconoce si el joven tenía enemigos o había recibido amenazas antes de su desaparición.

Violencia

Catacamas, uno de los municipios más grandes de Olancho, se convirtió en escenario de la violencia durante el fin de semana. El sábado, dos mujeres fueron asesinadas dentro de un bar en el barrio Ojo de Agua, de esa localidad.

Las víctimas fueron identificadas como Silvia Reyes, de aproximadamente 50 años y originaria del barrio La Palmira, y Bessi Danubia Varela Hernández, de unos 45 años, presuntamente residente del barrio San Carlos.

De acuerdo con reportes preliminares, hombres fuertemente armados ingresaron al establecimiento —que funcionaba como expendio de bebidas alcohólicas— y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las dos mujeres, quienes murieron de manera inmediata.

