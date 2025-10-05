Matan a dos mujeres dentro de bar en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.- Dos mujeres fueron asesinadas dentro de un bar en el barrio Ojo de Agua, en el municipio de Catacamas, en Olancho, zona oriental de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Silvia Reyes, de aproximadamente 50 años y originaria del barrio La Palmira, y Bessi Danubia Varela Hernández, de unos 45 años, presuntamente residente del barrio San Carlos.
De acuerdo con reportes preliminares, hombres fuertemente armados ingresaron al establecimiento que funcionaba como expendio de bebidas alcohólicas y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las dos mujeres, quienes murieron de manera inmediata.
Los cuerpos quedaron tendidos dentro del local, mientras que vecinos alertaron a las autoridades sobre el ataque.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para acordonar la zona y realizar el levantamiento de los cuerpos con presencia del Ministerio Público.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se reportan capturas relacionadas con el hecho.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas y responsables del ataque.
Violencia en aumento en Olancho
Este nuevo hecho violento se suma a una serie de asesinatos de mujeres registrados en el departamento de Olancho durante las últimas semanas, donde ya se contabilizan seis feminicidios en distintos municipios.
Entre las víctimas recientes se encuentran:
Anny Michell Palma (20 años), asesinada a balazos en un expendio de bebidas en el municipio de Patuca.
Mercedes Banegas (81 años), quien fue atacada dentro de su vivienda en La Sosa, Catacamas. Su esposo resultó herido durante el atentado.
Mélida Beatriz Escobar (45 años), muerta con arma blanca en su casa en la colonia Los Ángeles de Juticalpa.
Esperanza Torres (71 años), asesinada por sujetos armados en su vivienda en la comunidad de Cabeceras, Guarizama.