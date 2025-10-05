Matan a dos mujeres dentro de bar en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.- Dos mujeres fueron asesinadas dentro de un bar en el barrio Ojo de Agua, en el municipio de Catacamas, en Olancho, zona oriental de Honduras. Las víctimas fueron identificadas como Silvia Reyes, de aproximadamente 50 años y originaria del barrio La Palmira, y Bessi Danubia Varela Hernández, de unos 45 años, presuntamente residente del barrio San Carlos.

De acuerdo con reportes preliminares, hombres fuertemente armados ingresaron al establecimiento que funcionaba como expendio de bebidas alcohólicas y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las dos mujeres, quienes murieron de manera inmediata. Los cuerpos quedaron tendidos dentro del local, mientras que vecinos alertaron a las autoridades sobre el ataque. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para acordonar la zona y realizar el levantamiento de los cuerpos con presencia del Ministerio Público. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se reportan capturas relacionadas con el hecho. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas y responsables del ataque.

Violencia en aumento en Olancho