Era madre de tres y fue asesinada en su casa: crimen de la enfermera Mélida Escobar en Juticalpa

Un nuevo crimen sangriento se registró esta tarde, luego de que en el interior de una vivienda en la colonia Los Ángeles, Juticalpa, Olancho, fuera encontrada sin vida una mujer identificada como Mélida Beatriz Escobar. Aquí los detalles de lo ocurrido.
Mélida Beatriz Escobar, de al menos 48 años de edad, fue encontrada sin vida en su propia vivienda en la colonia Los Ángeles, Juticalpa.
La víctima presentaba heridas en el cuello, según los primeros reportes.
Vecinos de la zona indicaron que la fémina habría muerto desde horas de la madrugada de este lunes 29 de septiembre.
Autoridades policiales y personal de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, donde se encontró la escena dantesca.
Mélida Beatriz Escobar era originaria de La Laguna, Guarizama, Olancho, y era madre de tres hijos, dos de los cuales viven en Estados Unidos junto a su padre, según la información de medio locales.
Además, se conoció que la víctima era una reconocida enfermera en la zona.
Las autoridades permanecen en la escena para continuar con el levantamiento y las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los malhechores, por lo que la familia pide a las autoridades dar con el paradero de los responsables.
"Qué pesar, amiga... Beatriz, ojalá hagan justicia". "Ay, corazón, qué dolor, mi niña". "Dios les dé el bálsamo de la fortaleza para toda la familia de doña Mélida Ruiz. Qué dolor tan fuerte perder a su hija, mi querida Beatriz". "Dios te tenga en un mejor lugar, prima", son algunos comentarios que dejaron en las redes.