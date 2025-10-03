De varios impactos de bala matan a una joven dentro de una cantina en Patuca, Olancho

Olancho, Honduras.- Un crimen más se suma a los hechos ocurridos durante la Semana Morazánica. Una joven fue asesinada de varios impactos de bala la noche del jueves -02 de octubre- en el sector de Palestina en Patuca, Olancho.
La víctima fue identificada Michell Palma, de 20 años de edad, conocida cariñosamente como "Pitu", originaria del mismo departamento.
El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un establecimiento de venta de alcohol, únicamente vestida con una pijama de color blanco. Presentaba varios impactos de bala.
En fotos difundidas en redes sociales se observa a Palma tendida en el suelo de un baño.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, por lo que las autoridades continúan recabando declaraciones para esclarecer el caso, que hoy deja en luto a una familia.
"Cómo me dueles, hermanito", destaca en una publicación que la joven había hecho recientemente, pues semanas anteriores, un amigo de ella había sido asesinado en San Esteban, Olancho. Jamás imaginó que días después ella también sería asesinada.
En sus fotos compartidas en sus redes sociales, la joven se muestra como una apasionada por la ganadería y el modelaje.