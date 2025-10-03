De varios impactos de bala matan a una joven dentro de una cantina en Patuca, Olancho

Olancho, Honduras.- Un crimen más se suma a los hechos ocurridos durante la Semana Morazánica. Una joven fue asesinada de varios impactos de bala la noche del jueves -02 de octubre- en el sector de Palestina en Patuca, Olancho.

La víctima fue identificada Michell Palma, de 20 años de edad, conocida cariñosamente como "Pitu", originaria del mismo departamento.

El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un establecimiento de venta de alcohol, únicamente vestida con una pijama de color blanco. Presentaba varios impactos de bala.