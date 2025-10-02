  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos

Dunia Espinoza, madre de tres hijos, fue asesinada durante un viaje familiar por la Semana Morazánica en Lempira. Su cuerpo fue encontrado sin vida tras recibir múltiples disparos

  • 02 de octubre de 2025 a las 17:46
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
1 de 10

Dunia Espinoza era madre de tres menores y durante el Feriado Morazánico decidió viajar para visitar a su familia en Gracias, Lempira, con la ilusión de compartir unos días de descanso y convivencia familiar.

 Foto: Redes sociales
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
2 de 10

Sin embargo, lo que se conoció preliminarmente es que tras salir de una fiesta, Dunia fue atacada y no regresó a su hogar.

 Foto: Redes sociales
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
3 de 10

Su cuerpo fue encontrado sin vida la mañana del jueves 2 de octubre en Catatao, Gracias, Lempira, con múltiples impactos de bala, según reportaron las autoridades.

 Foto: Redes sociales
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
4 de 10

La víctima fue identificada como Dunia Rosibel Espinoza Alvarado, de 33 años, reconocida por su familia y vecinos como una mujer trabajadora y dedicada a sus hijos.

 Foto: Redes sociales
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
5 de 10

Los familiares de la víctima relataron que Dunia había llegado al municipio de Las Flores, Lempira, el lunes 29 de septiembre, con sus hijos, para disfrutar de la Semana Morazánica y aprovechar el descanso.

 Foto: Redes sociales
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
6 de 10

Según el testimonio de su hermano, la noche del miércoles, Dunia salió acompañada de otras personas hacia una fiesta.

Foto: Redes sociales
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
7 de 10

Tras salir de la fiesta, nunca regresó a la vivienda de su familia, lo que generó preocupación entre sus allegados.

 Foto: Redes sociales
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
8 de 10

La familia intentó comunicarse con ella, pero al no recibir respuesta, comenzaron a buscarla por diferentes lugares y finalmente dieron aviso a las autoridades policiales para reportar su desaparición.

 Foto: Redes sociales
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
9 de 10

Pobladores de Catatao localizaron el cuerpo de Dunia a la orilla de una calle solitaria. Hasta el momento, las autoridades no han realizado capturas ni tienen identificados a los sospechosos.

 Foto: Redes sociales
Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos
10 de 10

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena y confirmaron el hallazgo. Informaron que un equipo especial ya trabaja en la investigación para dar con los responsables.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos