Viajó para visitar a su familia en la Morazánica y fue asesinada: Dunia Espinoza deja tres hijos

Dunia Espinoza era madre de tres menores y durante el Feriado Morazánico decidió viajar para visitar a su familia en Gracias, Lempira, con la ilusión de compartir unos días de descanso y convivencia familiar.
Sin embargo, lo que se conoció preliminarmente es que tras salir de una fiesta, Dunia fue atacada y no regresó a su hogar.
Su cuerpo fue encontrado sin vida la mañana del jueves 2 de octubre en Catatao, Gracias, Lempira, con múltiples impactos de bala, según reportaron las autoridades.
La víctima fue identificada como Dunia Rosibel Espinoza Alvarado, de 33 años, reconocida por su familia y vecinos como una mujer trabajadora y dedicada a sus hijos.
Los familiares de la víctima relataron que Dunia había llegado al municipio de Las Flores, Lempira, el lunes 29 de septiembre, con sus hijos, para disfrutar de la Semana Morazánica y aprovechar el descanso.
Según el testimonio de su hermano, la noche del miércoles, Dunia salió acompañada de otras personas hacia una fiesta.
Tras salir de la fiesta, nunca regresó a la vivienda de su familia, lo que generó preocupación entre sus allegados.
La familia intentó comunicarse con ella, pero al no recibir respuesta, comenzaron a buscarla por diferentes lugares y finalmente dieron aviso a las autoridades policiales para reportar su desaparición.
Pobladores de Catatao localizaron el cuerpo de Dunia a la orilla de una calle solitaria. Hasta el momento, las autoridades no han realizado capturas ni tienen identificados a los sospechosos.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena y confirmaron el hallazgo. Informaron que un equipo especial ya trabaja en la investigación para dar con los responsables.