Frente a su hijo de 10 años asesinan a un hombre en Patuca, Olancho

Olancho, Honduras.- En horas de la tarde del jueves -02 de octubre-desconocidos le quitaron la vida a disparos a un hombre en la comunidad de La Esperanza, municipio de Patuca, departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Erlin Omar Rivera Montoya, de 33 años, un jornalero conocido en su lugar de origen.

El hecho se registró cuando el hombre iba acompañado de su hijo de 10 años, y fue atacado por hombres armados a pocos metros de su vivienda.