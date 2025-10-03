Frente a su hijo de 10 años asesinan a un hombre en Patuca, Olancho

Olancho, Honduras.- En horas de la tarde del jueves -02 de octubre-desconocidos le quitaron la vida a disparos a un hombre en la comunidad de La Esperanza, municipio de Patuca, departamento de Olancho.
La víctima fue identificada como Erlin Omar Rivera Montoya, de 33 años, un jornalero conocido en su lugar de origen.
El hecho se registró cuando el hombre iba acompañado de su hijo de 10 años, y fue atacado por hombres armados a pocos metros de su vivienda.
El cuerpo quedó tendido en el suelo, y horas más tarde las autoridades policiales llegaron a acordonar la escena del crimen, a la espera del levantamiento cadavérico.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los malhechores que le habrían quitado la vida a este hombre.
En redes sociales, usuarios y habitantes de la zona han condenado el hecho, asegurando que Erlin era un hombre trabajador, encargado de llevar la comida diaria a su pequeña familia.