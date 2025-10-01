Jenifer Rivas estaba bajo medicamentos: la enfermedad que sufría la presentadora hallada muerta

La muerte de Jenifer Rivas, una joven de apenas 21 años, causó conmoción la tarde del miércoles 1 de octubre en Tegucigalpa. Su fallecimiento fue misterioso, pues fue hallada sin vida dentro de su habitación.
De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, fueron ellos quienes la encontraron después de recibir una llamada en la que les alertaban que Jenifer no se había presentado a trabajar, algo que no era común en ella.
La joven residía en la colonia La Estanzuela, en la capital hondureña, donde vivía mientras desarrollaba tanto su vida estudiantil como su incipiente carrera en los medios de comunicación.
Durante un tiempo, Jenifer colaboró como presentadora de programas de entretenimiento y también como encargada del estado del tiempo en Waldivisión, canal de televisión propiedad de la periodista y exdiputada Waldina Paz.
Además de su participación en la televisión, Jenifer aún cursaba estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Pese a su corta edad, comenzaba a destacar como creadora de contenido digital.
Recientemente se había sumado al grupo de creadores Los Venados 504, un colectivo de jóvenes capitalinos que ha ganado reconocimiento por sus videos de parodias difundidos en redes sociales.
Según trascendió, horas antes de ser encontrada sin vida, Jenifer había compartido con algunos amigos. Sus parientes aseguraron que esa noche la joven consumió bebidas alcohólicas.
El equipo de EL HERALDO se desplazó hasta el lugar de los hechos, donde los familiares confirmaron que la joven padecía epilepsia y que estaba bajo tratamiento con medicamentos.
Los médicos ya le habían recomendado no ingerir alcohol debido a los riesgos que implicaba para su salud. De acuerdo con sus seres queridos, haber ingerido licor mientras seguía su tratamiento habría desencadenado la crisis que derivó en su muerte repentina.
Las autoridades forenses y policiales que acudieron al lugar determinaron preliminarmente que el caso debía catalogarse como “muerte natural”, tomando en cuenta los antecedentes médicos de la víctima.