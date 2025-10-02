Hallan a un hombre sin vida dentro de su vivienda en Choloma, Cortés

Cortés, Honduras.- La noche del miércoles -1 de octubre- fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino en la colonia San Rafael, municipio de Choloma, departamento de Cortés.

El hombre fue identificado como Marco Tulio López, de 69 años de edad, fue encontrado sin vida dentro de su vivienda.

De manera preliminar se conoció que el hombre fue encontrado sin signos vitales en su habitación. No presentaba indicios de violencia, por lo que las autoridades indican que la muerte pudo haber sido de manera natural.