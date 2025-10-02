Hallan a un hombre sin vida dentro de su vivienda en Choloma, Cortés

Cortés, Honduras.- La noche del miércoles -1 de octubre- fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino en la colonia San Rafael, municipio de Choloma, departamento de Cortés.
El hombre fue identificado como Marco Tulio López, de 69 años de edad, fue encontrado sin vida dentro de su vivienda.
De manera preliminar se conoció que el hombre fue encontrado sin signos vitales en su habitación. No presentaba indicios de violencia, por lo que las autoridades indican que la muerte pudo haber sido de manera natural.
El reporte indica que la víctima pudo haber sufrido un infarto mientras descansaba, pero será el análisis forense el que determine la causa de su muerte.
Por otro lado, doña Mercedes Banegas, de 78 años, fue otra mujer encontrada sin vida dentro de su vivienda en Catacamas, Olancho.
Este caso sí registró violencia, pues en horas de la tarde sicarios llegaron hasta la casa de Banegas y, mientras ella se encontraba descansando en su hamaca, le dispararon sin mediar palabra.
Su esposo, por su parte, se encontraba sentado a pocos metros de ella y resultó herido. Se conoció que necesita cirugía urgente para poder salvar su vida