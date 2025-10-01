Por "ataque de celos", taxista le disparó a su pareja, Lourdes Gonzáles, en El Progreso, Yoro

Aunque Lourdes González luchó por vivir, lamentablemente se confirmó su fallecimiento la mañana del martes, luego de que su pareja le disparara en la cabeza tras una discusión. Esto se sabe del caso.
El pasado 27 de septiembre, Lourdes Vanesa Gonzáles López, de 27 años, fue herida de bala por su pareja, con quien presuntamente habría tenido una discusión en su propia vivienda.
Los primeros reportes indican que Lourdes González comenzó a pelear con su pareja tras acciones celosas de él, lo que provocó que este sacara su arma en plena discusión.
El hombre le disparó a su pareja y, tras cometer el hecho, se dio a la fuga, dejándola gravemente herida en su casa.
Fue su hermano, José Madrid, fue quien dio aviso sobre la situación de su hermana y rápidamente le brindaron atención.
La víctima fue trasladada de inmediato en un vehículo particular al hospital de El Progreso, Yoro.
Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue referida al Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, Cortés. La joven falleció la mañana del martes, alrededor de las 10:40 a.m.
Autoridades investigan el crimen de Lourdes Gonzáles que hoy deja en luto a su familia y buscan el rastro de su pareja, quien era taxista.
“Era hija de don Eusebio Gonzáles; él es tío mío.” “Era una niña hermosa. No sé por qué estaba con ese hombre.” “Dicen que escuchó el disparo.” “Maldito, tiene que pagar por la muerte de mi niña", son algunos de los comentarios en redes sociales
Se desconoce el verdadero motivo que llevó a este hombre a quitarle la vida a Lourdes, por lo que su caso sigue en investigación.