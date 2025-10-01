Estaba acostada en su hamaca y le dispararon: crimen de Mercedes Banegas en Olancho

Cuando disfrutaba de la comodidad de su hamaca afuera de su hogar, a Mercedes Banegas, una anciana de 78 años, le quitaron la vida a disparos; su esposo resultó gravemente herido. Aquí los detalles del crimen:
La tarde de ayer martes -30 de septiembre- un grupo de hombres armados llegó hasta la vivienda de Mercedes en la comunidad de La Sosa, Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.
Versiones indican que la mujer de 78 años se encontraba descansando en su hamaca afuera de la casa, cuando los atacantes le dispararon hasta quitarle la vida
Mercedes Banegas murió en su propia casa y su esposo, Antonio Medina, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de la zona.
Los hechores, que presuntamente se conducían en una motocicleta, dispararon y se dieron a la fuga.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los malhechores, así como el verdadero móvil del crimen.
En redes sociales, un usuario compartió un video en el que se observa a Mercedes Banegas recostada en la misma hamaca donde fue asesinada.
“Yo tuve la oportunidad de conocerlos. Doña Mercedes Banegas, que Dios la reciba. Ellos nos contaron que iban a la iglesia. Nos regalaron de lo que tenían, qué pesar. ¿Por qué tanta maldad en esta tierra?”, expresó.
De igual forma, han condenado el hecho, donde lamentan la muerte de una mujer que "no tenía enemigos".
También relataron que ella era una mujer bondadosa, humilde y muy apreciada en la zona.