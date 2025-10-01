  1. Inicio
Estaba acostada en su hamaca y le dispararon: crimen de Mercedes Banegas en Olancho

Mientras se encontraba descansando en su propia vivienda, doña Mercedes Banegas fue asesinada a disparos por sicarios en Catacamas, Olancho

  • 01 de octubre de 2025 a las 10:01
1 de 10

Cuando disfrutaba de la comodidad de su hamaca afuera de su hogar, a Mercedes Banegas, una anciana de 78 años, le quitaron la vida a disparos; su esposo resultó gravemente herido. Aquí los detalles del crimen:

 Foto: Captura de video
2 de 10

La tarde de ayer martes -30 de septiembre- un grupo de hombres armados llegó hasta la vivienda de Mercedes en la comunidad de La Sosa, Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.

 Foto: Captura de video
3 de 10

Versiones indican que la mujer de 78 años se encontraba descansando en su hamaca afuera de la casa, cuando los atacantes le dispararon hasta quitarle la vida

 Foto: Captura de video
4 de 10

Mercedes Banegas murió en su propia casa y su esposo, Antonio Medina, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de la zona.

 Foto: Captura de video
5 de 10

Los hechores, que presuntamente se conducían en una motocicleta, dispararon y se dieron a la fuga.

 Foto: Captura de video
6 de 10

Hasta el momento se desconoce la identidad de los malhechores, así como el verdadero móvil del crimen.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

En redes sociales, un usuario compartió un video en el que se observa a Mercedes Banegas recostada en la misma hamaca donde fue asesinada.

Foto: Captura de video
8 de 10

“Yo tuve la oportunidad de conocerlos. Doña Mercedes Banegas, que Dios la reciba. Ellos nos contaron que iban a la iglesia. Nos regalaron de lo que tenían, qué pesar. ¿Por qué tanta maldad en esta tierra?”, expresó.

 Foto: Captura de video
9 de 10

De igual forma, han condenado el hecho, donde lamentan la muerte de una mujer que "no tenía enemigos".

 Foto: Redes sociales
10 de 10

También relataron que ella era una mujer bondadosa, humilde y muy apreciada en la zona.

 Foto: Captura de video
