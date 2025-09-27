A su casa llegan a matar a un mecánico en San José, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- De varios impactos de bala fue asesinado un hombre la noche de ayer viernes -26 de septiembre- en el barrio San José, en el municipio de El Paraíso, departamento del mismo nombre.

La víctima respondía al nombre de José Rolando Ávila, de 39 años de edad, conocido en el sector como "Picuda", quien se dedicaba a la reparación de motos en un taller de la zona.

Según declaraciones brindadas por las autoridades, un grupo de hombres armados ingresaron a su vivienda y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.