A su casa llegan a matar a un mecánico en San José, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- De varios impactos de bala fue asesinado un hombre la noche de ayer viernes -26 de septiembre- en el barrio San José, en el municipio de El Paraíso, departamento del mismo nombre.
La víctima respondía al nombre de José Rolando Ávila, de 39 años de edad, conocido en el sector como "Picuda", quien se dedicaba a la reparación de motos en un taller de la zona.
Según declaraciones brindadas por las autoridades, un grupo de hombres armados ingresaron a su vivienda y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo. En la escena del crimen quedaron varios casquillos de bala, así como rastros de sangre.
"Picuda" era un hombre muy conocido por sus vecinos en su barrio, a quien describieron como un hombre trabajador.
"QDDG, fortaleza para toda la familia. Descanse en paz, amigo", "Pucha, el alero era buena onda y chambeador. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas", son algunos comentarios en redes sociales.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles del motivo por el cual le habrían quitado la vida a este hombre, por lo que se espera que se continúe con las investigaciones del caso