Encuentran muerto a un hombre en la carretera Panamericana

El fallecido fue identificado como Rony Domínguez, quien vestía un jean azul y una camisa color rojo

  • 26 de septiembre de 2025 a las 18:00
El cuerpo del joven estaba a la orilla de la carretera.

 Foto: Cortesía Canal 50 San Lorenzo

San Lorenzo, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado a la orilla de la carretera Panamericana, a la altura de Laure Abajo, San Lorenzo, Valle, en la zona sur de Honduras.

El fallecido fue identificado como Rony Domínguez, quien vestía un jean azul y una camisa color rojo.

Personas que pasaron por el lugar vieron el cuerpo del hombre tirado boca abajo y se acercaron para brindarle ayuda, pero este no respondía, por lo que alertaron a las autoridades.

Cuando llegaron los agentes policiales confirmaron que el hombre estaba muerto, por lo que acordonaron la zona para comenzar con las pesquisas del caso.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de la zona para realizar la autopsia y conocer la causa de su muerte.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

