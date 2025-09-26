Encuentran muerto a un hombre en la carretera Panamericana

San Lorenzo, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado a la orilla de la carretera Panamericana, a la altura de Laure Abajo, San Lorenzo, Valle, en la zona sur de Honduras.

El fallecido fue identificado como Rony Domínguez, quien vestía un jean azul y una camisa color rojo.

Personas que pasaron por el lugar vieron el cuerpo del hombre tirado boca abajo y se acercaron para brindarle ayuda, pero este no respondía, por lo que alertaron a las autoridades.