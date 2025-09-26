  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan cadáver de una mujer en San Pedro Sula

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fémina, que vestía pantalón negro y camisa gris; su cuerpo presenta varias heridas y moretones

  • 26 de septiembre de 2025 a las 16:34
Hallan cadáver de una mujer en San Pedro Sula

El cuerpo de la mujer estaba en medio de unos matorrales.

 Foto: El Heraldo

San Pedro Sula, Honduras.-Una mujer fue encontrada muerte la tarde de este viernes 26 de septiembre en medio de unos matorrales ubicados en la colonia Luisiana, en San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida, quien viste un pantalón negro y una camisa gris.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer tiene muestras de haber sido golpeada, pues tiene varios moretones en el cuerpo.

"¡Queremos justicia, eso es lo que queremos!": Familia de la joven asesinada en Roatán

Autoridades policiales llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena a la espera de los médicos forenses para que realicen el levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad industrial para realizar la respectiva identificación y autopsia legal del cadáver.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias