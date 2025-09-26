Hallan cadáver de una mujer en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Una mujer fue encontrada muerte la tarde de este viernes 26 de septiembre en medio de unos matorrales ubicados en la colonia Luisiana, en San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida, quien viste un pantalón negro y una camisa gris.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer tiene muestras de haber sido golpeada, pues tiene varios moretones en el cuerpo.