Niño de 2 años muere ahogado en una pila en Ocotepeque

El menor fue identificado únicamente como Santiago, quien, de acuerdo con el relato de su madre, estaba jugando en la parte trasera de la casa cuando ocurrió el fatal hecho

  • 26 de septiembre de 2025 a las 19:29
Los bomberos lo trasladaron hasta un centro asistencial donde lo declararon muerto.

 Foto: Cortesía Bomberos

Ocotepeque, Honduras.-Un menor de 2 años de edad falleció la tarde de este viernes 26 de septiembre ahogado en la colonia Jerusalén, Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

El menor fue hallado por su madre dentro de la pila que estaba llena de agua, lo sacó y lo trasladó hasta la Estación de Bomberos.

En el lugar, los bomberos brindó primeros auxilios y aplicó reanimación cardio pulmonar sin tener respuesta, por lo que decidieron llevarlo a la clínica periférica donde fue declarado muerto.

