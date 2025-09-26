Niño de 2 años muere ahogado en una pila en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.-Un menor de 2 años de edad falleció la tarde de este viernes 26 de septiembre ahogado en la colonia Jerusalén, Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

El menor fue identificado únicamente como Santiago, quien, de acuerdo con el relato de su madre, estaba jugando en la parte trasera de la casa cuando ocurrió el fatal hecho.