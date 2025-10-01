"Ya no hay más videos juntos": Los Venados 504 lamentan la muerte de Jenifer Rivas

La joven fue hallada sin vida en su cama, en su casa de habitación en la colonia Estanzuela, en Tegucigalpa. Familiares brindaron algunos detalles de su fallecimiento.
Jenifer era estudiante de la carrera de Periodismo y, aunque aún no se había titulado, destacaba en los medios de comunicación y como creadora de contenido.
Por su proyección en el gremio, la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como el Colegio de Periodistas de Honduras, expresaron su pesar por la partida de la joven.
Los Venados 504, grupo con el que Jenifer colaboró en varios videos, también lamentaron su muerte, la cual los tomó por sorpresa.
"Descansa en paz, Jenifer. Gracias por todas esas sonrisas que nos sacaste a todos los que tuvimos la dicha de conocerte", publicaron en la página oficial de Facebook del grupo.
Tras la publicación, muchos seguidores reaccionaron confundidos, ya que los jóvenes suelen subir videos de parodia, y algunos pensaron que se trataba de una broma, por lo que comentaron que no hicieran ese tipo de publicaciones.
Posteriormente, Los Venados 504 aclararon la situación: "Es una noticia real, nadie jugaría con algo así. Por ahora solo nos queda brindar nuestras condolencias a su familia".
"La noticia es 100% real, no podemos dar más detalles por respeto a su familia", respondieron en un comentario.
"Jeanpi 504", quien también forma parte del elenco, compartió varias fotografías con Jenifer en su cuenta personal: "Ya no hay más videos juntos, Jenifer. Gracias por siempre confiar en mí. Siempre te voy a recordar bonito", escribió.
Sobre la causa de su muerte, las autoridades llegaron a la vivienda de la joven, pero el cuerpo fue entregado directamente a los familiares, y la muerte fue catalogada como natural.
Jenifer Rivera padecía epilepsia y estaba medicada; los médicos le habían prohibido consumir bebidas alcohólicas, según su familia.
La tarde del pasado martes 30 de septiembre, según confirmaron sus familiares, la joven estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas antes de ser encontrada sin vida, por lo que ellos atribuyen a esta situación su repentina muerte.