Encuentran sin vida a una mujer en la carretera CA-11 en Lempira

Lempira, Honduras.- La mañana de este jueves -02 de octubre- fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en la carretera CA-11 que conduce al municipio de Las Flores, departamento de Lempira.
La víctima fue identificada como Dunia Rosibel Espinoza Alvarado, residente de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.
Versiones oficiales indican que la mujer salió de viaje desde SPS hasta Lempira para disfrutar de la Semana Morazánica, y en horas de la noche habría salido a una fiesta.
En horas tempranas del siguiente día, Espinoza Alvarado fue encontrada sin vida y con heridas de bala en su rostro.
Agentes policiales acordonaron la escena del crimen, mientras médicos forenses realizan el levantamiento del cuerpo para iniciar con las investigaciones del caso.
En redes sociales se muestran imágenes dantescas donde se observa el cuerpo de la mujer tendido boca abajo, donde familiares llegaron a reconocerla.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de la persona que le quitó la vida de manera violenta a esta fémina.
Dunia Alvarado era madre, según se conoció a través de comentarios en redes. “Dios mío, no puedo creer esto, que sea Dios fortaleciendo a su madre y sus niñas. Una linda persona, alegre y muy especial. Descansa en paz, mi querida Dunia”.