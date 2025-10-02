Encuentran sin vida a una mujer en la carretera CA-11 en Lempira

Lempira, Honduras.- La mañana de este jueves -02 de octubre- fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en la carretera CA-11 que conduce al municipio de Las Flores, departamento de Lempira.

La víctima fue identificada como Dunia Rosibel Espinoza Alvarado, residente de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.

Versiones oficiales indican que la mujer salió de viaje desde SPS hasta Lempira para disfrutar de la Semana Morazánica, y en horas de la noche habría salido a una fiesta.