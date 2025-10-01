Consternación en la Estanzuela por repentina muerte de presentadora: cuál es la hipótesis

Cargando el ataúd de su vecina, a quien habían visto con vida y aparentemente bien tan solo unas horas antes, los pobladores de la colonia Estanzuela, en Tegucigalpa, no daban crédito a lo ocurrido: la joven presentadora de televisión fue hallada sin vida. Aquí lo que se sabe de la trágica muerte de Jenifer Rivas.
Jenifer Rivas tenía 21 años de edad y ya había comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo de las comunicaciones. Primero, trabajando como presentadora en un canal local de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y después, como creadora de contenido en redes sociales.
Durante algún tiempo, colaboró como presentadora de espacios de entretenimiento y del estado del tiempo en el canal Waldivisión, propiedad de la periodista, exMiss Santa Rita, Yoro y exdiputada Waldina Paz.
Además, la joven combinaba su faceta como presentadora y estudiante de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con la creación de contenido divertido en redes sociales. Ella se había incorporado al staff de Los Venados 504, un reconocido grupo de jóvenes capitalinos dedicados a hacer parodias en estas plataformas.
Pero este miércoles 1 de octubre, Jenifer fue encontrada sin vida al interior de su habitación, lo que generó gran consternación entre sus familiares y allegados, pues horas antes la habían visto departir con amistades.
El equipo de EL HERALDO se desplazó hasta la vivienda de la joven, y conoció de primera mano los testimonios de sus parientes, quienes indicaron que la muerte de Jenifer pudo derivarse de la ingesta de bebidas alcohólicas, algo que ella tenía prohibido consumir por indicaciones médicas.
Y es que Rivas había sido diagnosticada con epilepsia, una enfermedad que requiere cuidados especiales y mucha medicación.
Este acto irresponsable, había sido, a criterio de los parientes, lo que generó el fallecimiento repentino de la estudiante, por lo que las autoridades forenses y policiales que llegaron a la escena, decidieron catalogar el caso como "muerte natural".
Varios vecinos la recordaron como una muchacha alegre, carismática y muy dinámica. Precisamente esa era la actitud que mostraba en los videos publicados en sus redes sociales, donde denotaba su amor por el periodismo y por la creación de contenido.
Dentro de este ataúd fueron colocados sus restos para ser velados en su vivienda, situada en las cercanías de la carretera que conduce hacia el Parque Nacional El Picacho.
Mientras los familiares de Jenifer se preparaban para su velatorio, decenas de vecinos comenzaban a acercarse para expresar sus muestras de pesar, incrédulos ante lo sucedido.
Agentes policiales acompañaron a los dolientes en la escena, mientras que colegas de medios de comunicación llegaban para informar a la población del deceso de una compañera de labores.
En las redes sociales también se hizo sentir el luto por la muerte de Jenifer, pues la Escuela de Periodismo emitió un pronunciamiento, al igual que el Colegio de Periodistas de Honduras y el canal donde ella dio sus pininos. Lamentablemente, la vida de la joven se apagó antes de que pudiera demostrar el potencial que tenía en la noble profesión.