Consternación en la Estanzuela por repentina muerte de presentadora: cuál es la hipótesis

En las redes sociales también se hizo sentir el luto por la muerte de Jenifer, pues la Escuela de Periodismo emitió un pronunciamiento, al igual que el Colegio de Periodistas de Honduras y el canal donde ella dio sus pininos. Lamentablemente, la vida de la joven se apagó antes de que pudiera demostrar el potencial que tenía en la noble profesión.