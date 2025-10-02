Joven muere tras perder control de su moto y caer a hondonada en Santa Cruz de Yojoa

Cortés, Honduras.- La tarde de ayer miércoles -1 de octubre-se registró la trágica muerte de una joven de 19 años, quien murió tras caer a una hondonada junto a su moto en la comunidad de Brisas de Monte Verde, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
El hecho ocurrió cuando la joven, identificada como Yennifer Ponce Cabrera, viajaba en su motocicleta por la carretera y, al no poder realizar una curva, perdió el control, provocando que cayera a la hondonada.
La joven cayó junto a su motocicleta en una zacatera y, tras el fuerte impacto, murió de manera inmediata.
Sus familiares llegaron hasta la escena y levantaron el cuerpo para trasladarlo a su vivienda, donde se realizó el velatorio.
El sepelio de Cabrera se realizará este jueves, donde familiares y amigos la recuerdan como una joven alegre y con una vida llena de sueños.
El pasado 16 de julio, Yennifer celebró su cumpleaños número 19, sin imaginar que sería la última ocasión junto a sus familiares. “Gracias Señor por otro año más de vida 19”, escribió.
Tras su muerte, autoridades reiteran la importancia de evitar el exceso de velocidad, conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol.