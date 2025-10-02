Joven muere tras perder control de su moto y caer a hondonada en Santa Cruz de Yojoa

Cortés, Honduras.- La tarde de ayer miércoles -1 de octubre-se registró la trágica muerte de una joven de 19 años, quien murió tras caer a una hondonada junto a su moto en la comunidad de Brisas de Monte Verde, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

El hecho ocurrió cuando la joven, identificada como Yennifer Ponce Cabrera, viajaba en su motocicleta por la carretera y, al no poder realizar una curva, perdió el control, provocando que cayera a la hondonada.

La joven cayó junto a su motocicleta en una zacatera y, tras el fuerte impacto, murió de manera inmediata.