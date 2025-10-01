Así fueron las últimas horas con vida de Jenifer Rivas, presentadora hondureña hallada muerta

El fallecimiento de la joven presentadora Jenifer Rivas tomó por sorpresa a familiares, amigos y colegas de los medios de comunicación. Con apenas 21 años, su repentina muerte generó conmoción en el gremio periodístico.
La joven fue encontrada sin vida en su habitación, en una vivienda de la colonia Estanzuela, ubicada en la carretera que conduce al Parque Nacional El Picacho.
¿Quién era Jenifer Rivas? Era estudiante de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ya había iniciado su camino en los medios de comunicación, donde era reconocida por su carisma y simpatía frente a las cámaras.
Su muerte ha sido lamentada públicamente por colegas y figuras del ámbito periodístico, quienes destacaron su alegría y el entusiasmo con el que emprendía cada proyecto.
¿Qué alertó a los familiares? De acuerdo con versiones preliminares, fueron las constantes llamadas de su lugar de trabajo las que encendieron las alarmas. Al no obtener respuesta, sus parientes decidieron ir hasta su vivienda.
Fue allí donde encontraron el cuerpo sin vida de la joven en su habitación. Aquí los detalles de qué sabe de sus últimas horas con vida.
¿Cómo fueron sus últimas horas con vida? En redes sociales, el pasado martes 30 de septiembre, la joven se mostró muy activa compartiendo parte de su día. Publicó historias en compañía de colegas del gremio, entre ellos Gustavo Leone y Marcela Duarte.
En esas publicaciones se le veía sonriente, vestida con una falda blanca y una camisa en tono pastel, mientras jugaba pádel y disfrutaba del momento con tranquilidad.
¿Qué pudo haber pasado después? Según familiares, Jenifer habría ingerido bebidas alcohólicas la tarde del pasado martes, pese a que los médicos le habían advertido que no debía hacerlo debido a su condición epiléptica.
Se conoció que el cuerpo de la joven fue entregado allí mismo y Medicina Forense catalogó el caso como una muerte natural.
Según su familia, Jenifer estaba bajo tratamiento médico por su enfermedad y la tarde del pasado martes estuvo bebiendo, pese a que se le había prohibido.
Jenifer padecía de epilepsia, una condición de salud que podría estar vinculada a su repentino fallecimiento. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes.