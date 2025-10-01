Maestra es detenida por arrojarle ácido en la cara a su madre en Copán

Copán, Honduras.- En el municipio de Corquín, departamento de Copán, fue detenida este 30 de septiembre una mujer por arrojarle ácido en la cara a su madre.

La identidad de la fémina acusada no ha sido revelada, pero se conoció que se trata de una maestra, de 33 años, residente en el barrio Buenos Aires de Corquín.

Según el comisario de la Policía Nacional, Gerson Ramos, la mujer le causó serias quemaduras en el rostro a su progenitora, por lo que a víctima tuvo que ser llevada a un centro hospitalario.

"El 22 de septiembre, producto de una discusión en la que la hija buscaba un medicamento, una especie de calmante que usaba como droga, al no encontrarla amenazó con quitarse la vida ingiriendo un líquido que se encontraba dentro de una botella en el domicilio. Sin embargo, producto de la misma discusión, la victimaria le arrojó el líquido a la víctima, provocándole quemaduras en su rostro y cuerpo", detalló el uniformado.