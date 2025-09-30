En su casa matan a anciana de 78 años en Catacamas, Olancho; su esposo resultó herido

Catacamas, Olancho.- De varios impactos de bala, sicarios asesinaron a una anciana de unos 78 años en la comunidad de La Sosa, Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El hecho se registró la tarde de este martes -30 de septiembre-, mientras la víctima, identificada como Mercedes Banegas, se encontraba descansando en una hamaca.

Versiones preliminares indican que hombres armados ingresaron a la vivienda de la fémina y, sin mediar palabras, le dispararon. Tras el ataque resultó herido su esposo, quien fue trasladado gravemente herido a un centro asistencial de la zona.