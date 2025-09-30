En su casa matan a anciana de 78 años en Catacamas, Olancho; su esposo resultó herido

Catacamas, Olancho.- De varios impactos de bala, sicarios asesinaron a una anciana de unos 78 años en la comunidad de La Sosa, Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.
El hecho se registró la tarde de este martes -30 de septiembre-, mientras la víctima, identificada como Mercedes Banegas, se encontraba descansando en una hamaca.
Versiones preliminares indican que hombres armados ingresaron a la vivienda de la fémina y, sin mediar palabras, le dispararon. Tras el ataque resultó herido su esposo, quien fue trasladado gravemente herido a un centro asistencial de la zona.
Los hechores, que presuntamente se conducían en una motocicleta, dispararon y se dieron a la fuga.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los malhechores, así como el verdadero móvil del crimen.
En redes sociales, un usuario compartió un video en el que se observa a Mercedes Banegas recostada en la misma hamaca donde fue asesinada. “Yo tuve la oportunidad de conocerlos. Doña Mercedes Banegas, que Dios la reciba. Ellos nos contaron que iban a la iglesia. Nos regalaron de lo que tenían, qué pesar. ¿Por qué tanta maldad en esta tierra?”, expresó.
Comentarios en publicaciones han condenado el hecho, donde lamentan la muerte de una mujer que "no tenía enemigos".