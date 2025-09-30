Detención para gatillero de la MS-13 acusado del asesinato de una pareja

Tegucigalpa, Honduras.- Detención judicial se dictó en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés en contra de un supuesto gatillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) por suponerlo responsable asesinato en perjuicio de Hernán Wilfredo Santos Croasdaile y su esposa Dunia Marisol Callejas Perdomo, acribillados en Omoa. Cristian Alberto Molina Navarro (26), alias “Titi”, compareció la tarde del lunes a la audiencia de declaración de imputado, donde el juez que conoce el caso determinó enviarlo a prisión. La audiencia inicial fue programada para el viernes 3 de octubre a partir de las 09:00 de la mañana.

El imputado fue capturado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en atención a una orden que fue emitida por el juzgado competente, acusado de cometer el asesinato de la pareja en el sector de Omoa, Cortés. El informe policial establece que "Titi" es miembro activo de la MS-13 con el rango de gatillero dentro de la estructura criminal. Según el expediente investigativo, el imputado cuenta con un historial delictivo donde se destaca que fue detenido en 2018 y 2019 por escándalo en vía pública, y en marzo de 2025 por tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego.