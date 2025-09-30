Detención para gatillero de la MS-13 acusado del asesinato de una pareja

Tegucigalpa, Honduras.- Detención judicial se dictó en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés en contra de un supuesto gatillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) por suponerlo responsable asesinato en perjuicio de Hernán Wilfredo Santos Croasdaile y su esposa Dunia Marisol Callejas Perdomo, acribillados en Omoa.
Cristian Alberto Molina Navarro (26), alias “Titi”, compareció la tarde del lunes a la audiencia de declaración de imputado, donde el juez que conoce el caso determinó enviarlo a prisión.
La audiencia inicial fue programada para el viernes 3 de octubre a partir de las 09:00 de la mañana.
El imputado fue capturado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en atención a una orden que fue emitida por el juzgado competente, acusado de cometer el asesinato de la pareja en el sector de Omoa, Cortés.
El informe policial establece que “Titi” es miembro activo de la MS-13 con el rango de gatillero dentro de la estructura criminal.
Según el expediente investigativo, el imputado cuenta con un historial delictivo donde se destaca que fue detenido en 2018 y 2019 por escándalo en vía pública, y en marzo de 2025 por tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego.
Las autoridades policiales informaron que el sospechoso tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en perjuicio de la pareja Hernan Wilfredo Santos Croasdaile y Dunia Marisol Callejas Perdomo.
La orden de detención se relacionaba a los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2024, cuando una pareja fue ultimada a balazos, luego que sicarios interceptaran el vehículo donde se transportaban, en Omoa, Cortés.
Las víctimas eran propietarios de un reconocido supermercado en Omoa.
Los ahora occisos se transportaban en un vehículo pick up, Toyota Hilux, rojo. Fueron sorprendidos por dos sujetos en motocicleta: uno de ellos sacó un arma y les disparó en reiteradas ocasiones.
Tras ejecutar la captura, Molina Navarro fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público y de allí enviado al juzgado que emitió la orden de detención para continuar con el proceso judicial que establece la ley.