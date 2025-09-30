Padre e hija mueren al ser arrastrados por un río en Yarula, La Paz

Yarula, La Paz.- Un padre de familia y su hija murieron ahogados al ser arrastrados por la fuerte corriente de un río en el municipio de Yarula del departamento de La Paz. Las víctimas fueron identificadas como Ovidio Quintero y Jessica Díaz Jiménez, esta última de apenas 10 años de edad. Ambos fueron arrastrados en el río Las Hamacas de la comunidad de Las Huertas desde ayer -29 de septiembre-.

En horas de la noche se reportó primero el hallazgo del cuerpo de la menor de edad, y en la mañana de este martes fueron encontrados los restos de su padre. Personal del Cuerpo de Bomberos rescató los cuerpos de los hondureños, cuya pérdida deja un gran luto en su familia y comunidad.

Menor muere ahogado en San Francisco de Yojoa

Por otro lado, en el municpio de San Francisco de Yojoa un adolescente perdió la vida ahogado en una poza a la cual se lanzó para nadar, informó Alberto López, funcionario de la Secretaría de Gestión Riesgos y Contingencias (Copeco) Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El joven fue identificado como Arnold Serrano, de aproximadamente 15 años de edad. López explicó que Serrano se tiró a la poza conocida como La Delta, ubicada en el sector de cañaveral. Este caudal tenía rótulos que advertían no ingresar a este, pero el joven los ignoró.