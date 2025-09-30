Padre e hija mueren al ser arrastrados por un río en Yarula, La Paz

Yarula, La Paz.- Un padre de familia y su hija murieron ahogados al ser arrastrados por la fuerte corriente de un río en el municipio de Yarula del departamento de La Paz.
Las víctimas fueron identificadas como Ovidio Quintero y Jessica Díaz Jiménez, esta última de apenas 10 años de edad. Ambos fueron arrastrados en el río Las Hamacas de la comunidad de Las Huertas desde ayer -29 de septiembre-.
En horas de la noche se reportó primero el hallazgo del cuerpo de la menor de edad, y en la mañana de este martes fueron encontrados los restos de su padre.
Personal del Cuerpo de Bomberos rescató los cuerpos de los hondureños, cuya pérdida deja un gran luto en su familia y comunidad.
Menor muere ahogado en San Francisco de Yojoa
Por otro lado, en el municpio de San Francisco de Yojoa un adolescente perdió la vida ahogado en una poza a la cual se lanzó para nadar, informó Alberto López, funcionario de la Secretaría de Gestión Riesgos y Contingencias (Copeco)
El joven fue identificado como Arnold Serrano, de aproximadamente 15 años de edad. López explicó que Serrano se tiró a la poza conocida como La Delta, ubicada en el sector de cañaveral. Este caudal tenía rótulos que advertían no ingresar a este, pero el joven los ignoró.
El cadáver de Arnold Serrano fue recuperado por los pobladores de la comunidad, convirtiéndose en el primer fallecido por sumersión en la Semana Morazánica.
Este martes la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) elevó a alerta amarilla por 24 horas para los departamentos de Ocotepeque, La Paz, Lempira. Este estado de alerta también abarca a los municipios aledaños al Río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel. De igual forma, están en alerta amarilla el municipio de Alianza en Valle, Santa Rita (Yoro), El Negrito, El Progreso y el Ramal del Tigre en Tela (Atlántida).
Por otro lado, se mantienen en alerta verde los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Copán, Santa Bárbara, Choluteca y el resto de Valle.
Las torrenciales lluvias en las últimas han provocado que los caudales de quebradas, ríos y riachuelos crezcan. En ese sentido, las autoridades instan a la población a evitar cruzar estos caudales y a tomar precauciones.