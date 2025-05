Niño de 11 años muere ahogado en El Paraíso; buscaba mangos con su padre

El hombre explicó que, aunque intentó prevenir a su hijo de meterse al agua, el niño insistió en que quería refrescarse. Convencido por el pequeño, Martínez le autorizó que se metiera al agua un poco, advirtiéndole que pronto lo iría a buscar, sin embargo, el menor se ahogó en cuestión de segundos.

"Le dije que se viniera, pero él no quería salir de la poza. Cuando di la vuelta para ir a buscarlo, ya no lo vi. Cuando me di cuenta, ya había entrado en una parte honda y ya no podía salir", relató el acongojado padre.