Recuperan cuerpo de joven que murió ahogado cuando bañaba en el río Ulúa

Bueso resaltó que en la zona existe un letrero que alerta a los ciudadanos a no bañar en esa área del río, pero la víctima y sus acompañantes hicieron caso omiso.

Las labores de búsqueda por parte del Cuerpo de Bomberos comenzó el mismo día de la tragedia, pero fue hasta este viernes que lograron recuperar el cadáver.

El capitán Cruz dijo que "desde el día ayer comenzamos con la búsqueda y levantamos operaciones a eso de las 7 de la noche, pero a las 6:15 (de la mañana siguiente) nos hicimos presente para hacer otro recorrido con el primer equipo. Después hicimos un segundo grupo para poder repasar las áreas donde la persona podría estar trabada en alguna raíz o algo y así fue, a un kilómetro y fracción fue encontrado el cuerpo".

Cruz aconsejó que la población debe tener precaución y evitar nadar en lugares solos, donde no hay presencia de rescatistas, al igual que en lugares que no conocen y en zonas donde hay extracción de arena, porque esto crea agujeros en los ríos que no siempre son perceptibles desde la superficie.