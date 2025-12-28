Kate Winslet, actriz de "Titanic", revela detalles de sus primeras experiencias íntimas

“En esa etapa de mi vida, ciertamente sentía curiosidad, y creo que había algo en la intensa conexión que tenían esas dos mujeres que comprendí profundamente. Me vi inmediatamente absorbida por el vórtice de ese mundo en el que se encontraban, que obviamente se volvió terriblemente dañino para ambas, y tenían enormes inseguridades y vulnerabilidades”.