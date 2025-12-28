Kate Winslet, actriz de "Titanic", revela detalles de sus primeras experiencias íntimas

Durante un episodio reciente del podcast Team Deakins, Kate Winslet se refirió a su trabajo en Heavenly Creatures, el thriller dramático de 1994 dirigido por Peter Jackson y coprotagonizado por Melanie Lynskey. Al abordar la construcción de Julieta, el personaje que interpretó, la actriz explicó qué elementos personales le permitieron comprender la intensidad emocional que atraviesa la historia.
“Compartiré algo que nunca antes había compartido. Algunas de mis primeras experiencias íntimas de adolescente fueron con chicas”, dijo Winslet.
“Había besado a algunas chicas y a algunos chicos, pero no estaba particularmente evolucionada en ninguno de los dos sentidos”.
Ese recuerdo, precisó, le ofreció un punto de anclaje para entender la relación que sostiene el relato.
“En esa etapa de mi vida, ciertamente sentía curiosidad, y creo que había algo en la intensa conexión que tenían esas dos mujeres que comprendí profundamente. Me vi inmediatamente absorbida por el vórtice de ese mundo en el que se encontraban, que obviamente se volvió terriblemente dañino para ambas, y tenían enormes inseguridades y vulnerabilidades”.
Winslet añadió que, aunque entonces no alcanzaba a dimensionar los pasajes más sombríos del filme, sí reconocía la fuerza de los vínculos que se forman en la juventud, cuando la fragilidad emocional define muchas decisiones.
Heavenly Creatures significó el punto de partida de su carrera.
En esa misma charla recordó que nunca había tenido un guion cinematográfico antes de audicionar.
Para Jackson, la película también representó un giro hacia el drama, tras una etapa marcada por el terror y la comedia negra. Luego vendrían "Sentido y sensibilidad", Jude, Hamlet y, en 1997, Titanic.
A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos: ha sido nominada siete veces al Premio de la Academia, ganando el Óscar a la mejor actriz por The Reader en 2008; también ha obtenido numerosos BAFTA, Globos de Oro, premios Emmy y un Grammy por su trabajo narrativo.
Su filmografía abarca desde dramas de época hasta producciones contemporáneas y franquicias de gran éxito como Avatar: The Way of Water, lo que la sitúa como una de las intérpretes más versátiles y respetadas de su generación.