Dos muertos y unos tres heridos deja atentado contra un bus interurbano en carretera a El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.-Dos muertos y al menos tres heridos dejó un atentado criminal contra un bus interurbano que se registró la mañana de este lunes 29 de diciembre en la carretera que de la capital conduce al oriente de Honduras.
Informes preliminares indican que la unidad se conducía por el sector de Las Pilas, en el kilómetro 21 de la carretera, al menos dos personas dispararon contra un hombre y una mujer que iban en la unidad de la ruta Güinope-Tegucigalpa.
De acuerdo con los relatos de las personas, los malhechores que atacaron a la pareja subieron a la unidad y sin mediar palabras comenzaron a dispararle a la pareja.
Los fallecidos son un hombre y una mujer, de quienes aún se desconoce la identidad; por otra parte, los heridos son tres personas, entre ellos un menor de edad.
Los afectados fueron trasladados hasta el Hospital Escuela y al Materno Infantil para recibir la atención médica oportuna. Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, detalló que dos de los heridos son padre e hijo.
"Thiago Sair Cruz Álvarez, de 6 años, llegó con una herida en el tórax por una bala, pero se encuentra estable, está fuera de peligro, en el caso del padre él tiene una lesión también de bala en el brazo derecho, ambos están estables", afirmó Osorio.
Hasta el momento se desconocen mayores detalles de lo ocurrido. Los agentes policiales en el lugar esperan a que Medicina Forense realice el levantamiento de los cadáveres, que serán trasladados hasta la morgue capitalina para realizar la identificación de las víctimas.
"Estamos en investigación, venimos llegando al lugar de los hechos, pero vamos a recuperar toda la información, para dar información de qué es lo sucedido", afirmó el subcomisionado Ventura.