Dos muertos y unos tres heridos deja atentado contra un bus interurbano en carretera a El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.-Dos muertos y al menos tres heridos dejó un atentado criminal contra un bus interurbano que se registró la mañana de este lunes 29 de diciembre en la carretera que de la capital conduce al oriente de Honduras.

Informes preliminares indican que la unidad se conducía por el sector de Las Pilas, en el kilómetro 21 de la carretera, al menos dos personas dispararon contra un hombre y una mujer que iban en la unidad de la ruta Güinope-Tegucigalpa.

De acuerdo con los relatos de las personas, los malhechores que atacaron a la pareja subieron a la unidad y sin mediar palabras comenzaron a dispararle a la pareja.

Los fallecidos son un hombre y una mujer, de quienes aún se desconoce la identidad; por otra parte, los heridos son tres personas, entre ellos un menor de edad.