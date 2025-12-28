Los rostros de las víctimas que murieron en accidente vehicular en Santa Bárbara

La comunidad se encuentra devastada por el hecho que cobró la vida de dos personas. "Don Ovidio era bien amable, siempre me saludaba en la bonanza, qué pesar". "Que nuestro señor Jesucristo le dé consuelo a su familia pues sabemos que el señor Eraso era un hombre muy conocido en nuestro municipio, muy trabajador y buen líder, que Dios lo reciba en su ceno". Son algunos de los comentarios que se leen en redes.