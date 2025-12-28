Los rostros de las víctimas que murieron en accidente vehicular en Santa Bárbara

Un fatídico accidente vehicular se registró este domingo 28 de diciembre en la localidad de La Ruda, en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, dejando alrededor de dos personas fallecidas y unas diez heridas. ¿Quiénes son las víctimas mortales? A continuación los detalles.
Uno de los fallecidos durante el accidente fue identificado como Ovidio Erazo Tinoco, residente de la aldea El Carreto. Según el reporte preliminar, era la persona que conducía el vehículo que se volcó y que quedó en una zona de difícil acceso.
La segunda víctima mortal fue identificada como Ramón Sevilla, también residente de El Carreto.
Algunos pobladores de la zona mencionaron a través de redes sociales que habrían sido cuatro los fallecidos, sin embargo, los cuerpos de socorro que acudieron al lugar de los hechos solo habían reportado el deceso de las dos víctimas anteriormente mencionadas.
De acuerdo con el informe de autoridades, en el vehículo viajaban alrededor de 12 personas cuando el conductor perdió el control.
También se dio a conocer que entre los lesionados se encuentra una menor de aproximadamente 10 años, quien sufrió una herida en el cráneo. Mientras que los demás afectados presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo y lesiones.
Debido a la difícil recuperación en la zona, los equipos de rescate tuvieron que realizar la recuperación de los cuerpos y trasladarlos hasta la carretera.
Los heridos fueron trasladados hacia el Hospital Santa Bárbara Integrado.
Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Mientras tanto, reiteran el llamado a la prudencia al conducir en carreteras rurales y en zonas de alto riesgo.
La comunidad se encuentra devastada por el hecho que cobró la vida de dos personas. "Don Ovidio era bien amable, siempre me saludaba en la bonanza, qué pesar". "Que nuestro señor Jesucristo le dé consuelo a su familia pues sabemos que el señor Eraso era un hombre muy conocido en nuestro municipio, muy trabajador y buen líder, que Dios lo reciba en su ceno". Son algunos de los comentarios que se leen en redes.