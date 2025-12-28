Cuatro motos, imprudencia y una curva pronunciada: tragedia en carretera a El Paraíso

La imprudencia de dos motociclistas enlutó a una familia a vísperas del Año Nuevo, luego que estos impactaran contra otros dos motociclistas a la altura de San Antonio de Oriente, carretera que conduce al departamento de El Paraíso.
Hasta el momento no está claro si el exceso de velocidad o el no conocer la carretera provocó que dos conductores de motociclistas impactaran contra otros dos conductores de motos que transitaban por la zona.
En el lugar del accidente perdió la vida un hombre que fue identificado por sus familiares como Hernel Arnaldo Reyes, quien viajaba en compañía de su hijo, pero en otra motocicleta.
Hernel murió en el lugar del accidente producto del fuerte golpe que recibió en el impacto con los otros conductores de motocicleta, quienes fueron trasladados gravemente heridos a un centro hospitalario de Tegucigalpa.
Familiares de la víctima, al conocer la noticia, se presentaron a la zona del accidente con el ataúd para poder llevarse el cadáver luego que las autoridades hicieran el levantamiento.
El accidente ocurrió en una pronunciada curva a la altura de San Antonio de Oriente; sin embargo, las autoridades de tránsito realizan las pesquisas para determinar qué provocó el fatal accidente.
El hijo de la víctima también resultó herido en el accidente y fue trasladado hacia un centro hospitalario en la capital de Honduras.
Padre e hijo, que se conducían cada uno en sus respectivas motocicletas, habían ido a la aldea Ojo de Agua a realizar unas compras cuando el conductor de una motocicleta negra impactó contra él y una segunda unidad chocó contra su papá.
"Nosotros íbamos para la aldea, veníamos de comprar, cuando la moto negra venía rebasando para arriba y me impactó y la otra impactó a mi papá, que es el que está muerto", detalló entre lágrimas el hijo de la víctima antes de ser trasladado a un hospital.
El joven, que prefirió no identificarse, aseguró que el accidente fue provocado por una total imprudencia de los otros conductores de motocicleta que venía rebasando en la pronunciada curva.
Familiares de Hernel Arnaldo Reyes lloraban desconsolados por su muerte en el trágico accidente.
Las autoridades policiales paralizaron el tráfico en la zona por varias horas mientras se realizaban las investigaciones del caso y se levantaba el cadáver de Hernel Arnaldo Reyes.