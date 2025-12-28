¿Cuándo estrena la tercera temporada de "La reina del flow"?

Han pasado cuatro años desde que "La reina del flow" cerró su segunda temporada y dejó su historia en suspenso. Desde entonces, la producción colombiana se mantuvo en reserva, alimentando expectativas sin ofrecer precisiones públicas sobre su futuro inmediato.
Finalmente, el anuncio del regreso vino acompañado de un primer tráiler oficial que superó las 500 mil visualizaciones en menos de una semana en el canal de YouTube de la televisora.
Las imágenes revelan fragmentos clave de la nueva etapa.
Caracol TV confirmó que la tercera temporada se estrenará el 13 de enero de 2026, poniendo fin a una espera prolongada para los seguidores de Yeimy Montoya y Charlie, interpretados por Carolina Ramírez y Carlos Torres.
Yeimy aparece embarazada, mientras se insinúa un escenario de alto riesgo para su destino. La tensión narrativa se refuerza sin ofrecer certezas, dejando abierta la posibilidad de un desenlace crítico para la protagonista.
La temporada incorpora nuevos personajes.
Entre ellos destaca Alma, presentada como la supuesta hija de Yeimy y Charly, y Sky, interpretada por la actriz y cantante Alisson Joan. Su llegada ha generado interrogantes entre los seguidores.
Según la sinopsis difundida, Sky se integra como una nueva voz dentro de Soul & Bass.
Su presencia introduce fricciones tempranas y plantea un posible quiebre en la estabilidad de los protagonistas, descrita como “en la chispa que ponga en riesgo la estabilidad” de la relación central de la historia.
La segunda temporada de la trama con un total de 89 episodios que continuaron la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow.
Esta temporada se grabó tras un paréntesis causado por la pandemia de covid-19.
Ampliando el elenco con nuevos personajes y manteniendo la combinación de drama y música urbana que consolidó el éxito de la producción.