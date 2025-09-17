Jugando carritos en su ataúd y riendo con sus fotos: hijo despide al inspector Kevin Pérez

Con una mirada triste, pero sin saber que esta sería la última vez que vería a su padre, el hijo del inspector Kevin Pérez se encontraba jugando sobre su féretro, luego de que este arriesgara su vida para poder salvar la de otros dos pequeños. Aquí las dolorosas imágenes.
Su padre, descrito como un "héroe" que perdió la vida por salvar a dos menores, ahora será recordado por su gran labor y corazón, aunque ya no esté con ellos.
Con un tierno beso a su foto, el pequeño se despide de él, quien fue enterrado en su lugar de origen, Santa Bárbara, donde familiares, amigos y compañeros le rindieron un emotivo homenaje.
Jugando con un carrito de policía, labor que realizó su padre por varios años, se encontraba el menor sobre el ataúd de su papá.
Durante su velorio, el pequeño pasó la mayor parte del tiempo junto a su foto, riendo y, en ocasiones, hablando con él, según se mostraba en videos compartidos en redes sociales.
Un video compartido por la Policía Nacional muestra al pequeño sentado frente a su foto, donde sus familiares observaban la inocencia del niño, que desconocía que su padre había muerto.
La conmovedora escena quebrantó el corazón de los presentes y algunos usuarios en redes, quienes argumentaron que el hombre que arriesgó su vida para salvar a otros menores, ahora no está presente para cuidar de sus pequeños.
Kevin Pérez Vargas fue arrastrado por las corrientes de una quebrada en San Pedro Sula, luego de que se lanzara al agua para poder salvar a dos menores de edad; tan solo uno de ellos logró salir, mientras que el otro sigue desaparecido.
Desde sus familiares hasta sus compañeros, quienes lo describen como un hombre servicial, recordarán su labor arriesgada como una acción heroica.
Con una foto de él en vida y arreglos florales, sus amigos dan sus últimas palabras de agradecimiento a Pérez, recordándolo como un buen padre, hijo, hermano y compañero.