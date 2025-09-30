  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica

El feriado morazánico ya deja la primera víctima por ahogamiento, luego de que el joven Arnold Serrano se lanzara a nadar en aguas prohibidas pese a las advertencias

  • 30 de septiembre de 2025 a las 14:12
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
1 de 10

La mañana de este martes -30 de septiembre- fue encontrado el cuerpo sin vida de Arnold Serrano, quien murió ahogado en la comunidad de Cañaveral, San Francisco de Yojoa, en el departamento de Cortés. ¿Qué se sabe?

 Foto: Redes sociales
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
2 de 10

La Semana Morazánica 2025 ya empezó a dejar muertes por ahogamiento, siendo Arnold Serrano la primera víctima este martes.

 Foto: Redes sociales
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
3 de 10

El reporte inicial indica que Serrano se metió a nadar a una poza conocida como La Delta, una zona prohibida para bañar.

 Foto: Redes sociales
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
4 de 10

Pese a que el joven había sido advertido de que la zona era peligrosa, aun así, decidió lanzarse al agua.

 Foto: Redes sociales
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
5 de 10

De acuerdo con el reporte preliminar del medio de comunicación La Prensa Santacruzana, Serrano, al lanzarse al agua, comenzó a hundirse debido a la profundidad.

 Foto: Redes sociales
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
6 de 10

Tras sumergirse, el joven no logró salir, por lo que personas que se encontraban cerca intentaron sacarlo.

 Foto: Redes sociales
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
7 de 10

Lamentablemente, pese a los intentos de ayudarlo, el joven fue sacado sin vida del lugar.

 Foto: Redes sociales
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
8 de 10

El hecho ha causado alerta en la comunidad, algunas personas cuestionaron que hay turistas que se meten al agua sin saber nadar.

 Foto: Redes sociales
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
9 de 10

“Cuando dicen que es prohibido, es mejor alejarse de ahí porque por algo te lo advierten. Hay gente necia, no sabe nadar y se mete en lugares que parecen tranquilos, pero son los más peligrosos”, expresó un usuario.

 Foto: Redes sociales
Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica
10 de 10

Aunque familiares lamentaban lo ocurrido, autoridades instan a la población a que en esta semana vacacional tome las medidas y precauciones para evitar tragedias, así como la sumersión en aguas peligrosas.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos