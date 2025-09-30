Se metió a una zona prohibida: Arnold Serrano, primer ahogado en Semana Morazánica

La mañana de este martes -30 de septiembre- fue encontrado el cuerpo sin vida de Arnold Serrano, quien murió ahogado en la comunidad de Cañaveral, San Francisco de Yojoa, en el departamento de Cortés. ¿Qué se sabe?
La Semana Morazánica 2025 ya empezó a dejar muertes por ahogamiento, siendo Arnold Serrano la primera víctima este martes.
El reporte inicial indica que Serrano se metió a nadar a una poza conocida como La Delta, una zona prohibida para bañar.
Pese a que el joven había sido advertido de que la zona era peligrosa, aun así, decidió lanzarse al agua.
De acuerdo con el reporte preliminar del medio de comunicación La Prensa Santacruzana, Serrano, al lanzarse al agua, comenzó a hundirse debido a la profundidad.
Tras sumergirse, el joven no logró salir, por lo que personas que se encontraban cerca intentaron sacarlo.
Lamentablemente, pese a los intentos de ayudarlo, el joven fue sacado sin vida del lugar.
El hecho ha causado alerta en la comunidad, algunas personas cuestionaron que hay turistas que se meten al agua sin saber nadar.
“Cuando dicen que es prohibido, es mejor alejarse de ahí porque por algo te lo advierten. Hay gente necia, no sabe nadar y se mete en lugares que parecen tranquilos, pero son los más peligrosos”, expresó un usuario.
Aunque familiares lamentaban lo ocurrido, autoridades instan a la población a que en esta semana vacacional tome las medidas y precauciones para evitar tragedias, así como la sumersión en aguas peligrosas.