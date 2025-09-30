Copeco declara alerta amarilla en cuatro departamentos y alerta verde en seis más

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta amarilla en La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, además de los municipios cercanos al río Ulúa y el municipio de Alianza, en Valle.
La medida se adoptó debido a las intensas precipitaciones que afectan al territorio nacional y que podrían ocasionar desbordamientos, inundaciones y daños en zonas vulnerables.
En el caso del río Ulúa, la alerta amarilla incluye a los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, así como hasta El Tizatillo en el municipio de Tela, Atlántida.
De igual manera, la alerta verde se amplió para Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Copán y Santa Bárbara, con vigencia de 24 horas a partir del mediodía del martes 30 de septiembre de 2025.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) explicó que “la influencia de una vaguada en superficie está generando cielo nublado con precipitaciones dispersas sobre la mayor parte del territorio nacional”.
Según Cenaos, estas lluvias son de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y con mayores acumulados sobre el suroccidente, centro y sur del país.
Entre las recomendaciones de prevención, Copeco pidió a las autoridades municipales y comités de emergencia mantener vigilancia ante cualquier crecida que ponga en riesgo a la población, sobre todo en áreas ribereñas y urbanas.
También instó a las familias que residen cerca de los ríos a tomar medidas de seguridad frente a posibles deslizamientos, hundimientos e inundaciones.
La institución recomendó además continuar con la limpieza de cunetas, tragantes y desagües para prevenir inundaciones repentinas en zonas urbanas.