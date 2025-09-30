Copeco declara alerta amarilla en cuatro departamentos y alerta verde en seis más

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta amarilla en La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, además de los municipios cercanos al río Ulúa y el municipio de Alianza, en Valle.

La medida se adoptó debido a las intensas precipitaciones que afectan al territorio nacional y que podrían ocasionar desbordamientos, inundaciones y daños en zonas vulnerables.

En el caso del río Ulúa, la alerta amarilla incluye a los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, así como hasta El Tizatillo en el municipio de Tela, Atlántida.