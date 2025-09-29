  1. Inicio
Lluvias con tormentas se esperan en varias regiones de Honduras este martes

Cenaos pronosticó lluvias con tormentas en el sur, occidente, norte y oriente del país, mientras el resto de Honduras tendrá lluvias dispersas

  • 29 de septiembre de 2025 a las 20:07
Este martes se esperan lluvias en varios departamentos de Honduras.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Francisco Morazán.- Los remanentes de una onda tropical y una vaguada en niveles medios de la tropósfera, junto con el ingreso de humedad del mar Caribe y el océano Pacífico, generarán lluvias y tormentas en distintas regiones de Honduras este martes 30 de septiembre de 2025.

Jorge Isaí Castellanos, pronosticador de Cenaos-Copeco, detalló que se esperan precipitaciones de débiles a moderadas, e incluso fuertes en algunos sectores.

“Las lluvias estarán acompañadas de chubascos para el sur occidente, sur centro occidente, regiones del norte y oriente del país”, explicó el experto.

Agregó que en el resto del territorio nacional se presentarán lluvias débiles y dispersas, además de cielos mayormente nublados durante gran parte del día.

En cuanto a las condiciones marítimas, Castellanos indicó que el oleaje será de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el golfo de Fonseca.

Sobre las temperaturas, en el Distrito Central se pronostica una máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°. Para la región central se esperan 30 C° de máxima y 19 C° de mínima.

En la región insular se prevé una máxima de 31 C° y mínima de 28 C°, mientras que en la región norte los termómetros alcanzarán hasta 34 C° y descenderán a 23 C°.

La región oriental tendrá máximas de 32 C° y mínimas de 19 C°, la zona sur registrará la temperatura más alta con 35 C° y mínima de 23 C°, y en el occidente del país se esperan máximas de 31 C° y mínimas de 14 C°.

“El pronóstico es válido para este martes 30 de septiembre de 2025”, concluyó Castellanos en su informe.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

