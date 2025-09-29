Lluvias con tormentas se esperan en varias regiones de Honduras este martes

Tegucigalpa, Francisco Morazán.- Los remanentes de una onda tropical y una vaguada en niveles medios de la tropósfera, junto con el ingreso de humedad del mar Caribe y el océano Pacífico, generarán lluvias y tormentas en distintas regiones de Honduras este martes 30 de septiembre de 2025. Jorge Isaí Castellanos, pronosticador de Cenaos-Copeco, detalló que se esperan precipitaciones de débiles a moderadas, e incluso fuertes en algunos sectores.

"Las lluvias estarán acompañadas de chubascos para el sur occidente, sur centro occidente, regiones del norte y oriente del país", explicó el experto. Agregó que en el resto del territorio nacional se presentarán lluvias débiles y dispersas, además de cielos mayormente nublados durante gran parte del día. En cuanto a las condiciones marítimas, Castellanos indicó que el oleaje será de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el golfo de Fonseca. Sobre las temperaturas, en el Distrito Central se pronostica una máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°. Para la región central se esperan 30 C° de máxima y 19 C° de mínima. En la región insular se prevé una máxima de 31 C° y mínima de 28 C°, mientras que en la región norte los termómetros alcanzarán hasta 34 C° y descenderán a 23 C°.