Precio del dólar se mantendrá invariable durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de este lunes 29 de septiembre al próximo 6 de octubre de 2025, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.1696 para la compra y L26.3004 para la venta, reflejando un leve aumento respecto al cierre del pasado viernes 26 de septiembre, cuando se cotizó en L26.1658 y L26.2966, respectivamente. La variación representa un encarecimiento de 0.0038 diezmilésimas en la compra y 0.0038 diezmilésimas en la venta, manteniendo el deslizamiento sostenido del lempira frente al dólar en las últimas fechas. Durante la Semana Morazánica que inició este día al siguiente lunes el tipo de cambio del dólar se mantendrá sin cambio alguno debido al asueto decretado, por lo que el BCH reanudará labores hasta el 6 de octubre.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes (agentes económicos y personas), mientras que el tipo de venta es el precio al que venden la divisa a los demandantes (importadores y personas). La diferencia entre el precio de compra y venta, que es equivalente al 0.05%, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Dónde y por qué comprar dólares en Honduras?