¿Qué días atenderá el IHSS durante la Semana Morazánica 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica inició este lunes 29 de septiembre, mientras que los empleados públicos y de la empresa privada comenzarán sus vacaciones a partir del miércoles 1 de octubre.
Sin embargo, las emergencias y servicios de salud no se detienen, por lo que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó sobre la forma en que atenderá durante estos días.
A través de un comunicado, el IHSS destalló cómo estarán atendiendo en el feriado. A continuación los detalles.
Los días lunes 29 y martes 30 de septiembre, todas las áreas administrativas del IHSS a nivel nacional tendrán asueto por vacaciones, pero los servicios de salud se mantendrán abiertos en horario normal.
Del miércoles 1 al viernes 3 de octubre, los servicios de Consulta Externa gozarán de asueto, dejando habilitados únicamente los servicios de emergencias.
En el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa y Regional del Norte en San Pedro Sula, estarán habilitadas las salas de emergencia.
También estarán disponibles los servicios subrogados a nivel nacional y las áreas de hemodiálisis para los pacientes que acudan a tratamiento.
La Clínica Periférica No. 1, ubicada en Barrio Abajo, atenderá de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. los días sábado 4 y domingo 5 de octubre.