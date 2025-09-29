  1. Inicio
¿Qué días atenderá el IHSS durante la Semana Morazánica 2025?

Si eres derechohabiente, es importante conocer qué servicios estarán disponibles durante la Semana Morazánica. El IHSS detalla cómo funcionarán hospitales y áreas de emergencia

  • 29 de septiembre de 2025 a las 12:11
Aunque muchas oficinas estarán de asueto, el IHSS mantiene abiertos los servicios esenciales para que los derechohabientes no se vean afectados.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica inició este lunes 29 de septiembre, mientras que los empleados públicos y de la empresa privada comenzarán sus vacaciones a partir del miércoles 1 de octubre.

Sin embargo, las emergencias y servicios de salud no se detienen, por lo que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó sobre la forma en que atenderá durante estos días.

A través de un comunicado, el IHSS destalló cómo estarán atendiendo en el feriado. A continuación los detalles.

Los días lunes 29 y martes 30 de septiembre, todas las áreas administrativas del IHSS a nivel nacional tendrán asueto por vacaciones, pero los servicios de salud se mantendrán abiertos en horario normal.

Del miércoles 1 al viernes 3 de octubre, los servicios de Consulta Externa gozarán de asueto, dejando habilitados únicamente los servicios de emergencias.

En el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa y Regional del Norte en San Pedro Sula, estarán habilitadas las salas de emergencia.

También estarán disponibles los servicios subrogados a nivel nacional y las áreas de hemodiálisis para los pacientes que acudan a tratamiento.

La Clínica Periférica No. 1, ubicada en Barrio Abajo, atenderá de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. los días sábado 4 y domingo 5 de octubre.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

