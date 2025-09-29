¿Qué días atenderá el IHSS durante la Semana Morazánica 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica inició este lunes 29 de septiembre, mientras que los empleados públicos y de la empresa privada comenzarán sus vacaciones a partir del miércoles 1 de octubre.

Sin embargo, las emergencias y servicios de salud no se detienen, por lo que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó sobre la forma en que atenderá durante estos días.

A través de un comunicado, el IHSS destalló cómo estarán atendiendo en el feriado. A continuación los detalles.