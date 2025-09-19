Elevan a alerta amarilla nueve departamentos de Honduras; dos se mantienen en verde

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) bajaron a alerta amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa, sumándose a los nueve departamentos del país, mientras que dos más permanecen bajo alerta verde debido a los efectos de las lluvias que continúa dejando. Los municipios aledaños al río Ulúa, en el departamento de Cortés, incluyendo Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, así como en El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, y hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, y Alianza en Valle, se mantiene en amarillo. Además, los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Comayagua, Intibucá, Valle, Choluteca y el Distrito Central, Francisco Morazán.

Por otro lado, se extendió la alerta verde para los departamentos de La Paz y Francisco Morazán durante un período de 24 horas, a partir de las 6:00 de la mañana de este viernes 19 de septiembre. Lo anterior es debido a una vaguada que continúa generando nublados, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas sobre el territorio nacional, con mayores acumulados previstos en las regiones sur, noroccidente, occidente y áreas del centro y oriente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Recomendaciones por lluvias

A las autoridades municipales se les solicita mantener constante observación de cualquier amenaza que pueda perjudicar a la población, especialmente a los pobladores que residen en zonas vulnerables. Hondureños que viven cerca de los ríos y en zonas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones, se les pide tomar medidas preventivas, así como evitar cruzar vados, ríos y quebradas crecidas como consecuencia de las lluvias. Se pide continuar con las labores de aseguramiento de techos y limpieza de cunetas, tragantes y desagües para prevenir inundaciones urbanas repentinas.

Desastres

En el Distrito Central, las fuertes lluvias dejaron 26 familias albergadas y un total de 126 personas afectadas en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. Los aguaceros, que acumularon hasta 120 milímetros de agua, provocaron daños en 76 zonas de la capital. Ante la saturación de suelos y el riesgo de deslizamientos, la Alcaldía del Distrito Central, a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem), decretó alerta amarilla desde el mediodía del jueves. La alerta se generó debido a los pronósticos de lluvia que se mantienen vigentes para el municipio del Distrito Central.