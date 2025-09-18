Incomunicados e inundados por fuertes lluvias en Costa de los Amates y El Cubulero

Una vez más, municipios y varios sectores del departamento de Valle se inundaron a raíz de las intensas lluvias reportadas en las ultimas horas en la zona central y sur del país. Este es el reporte hasta el momento.
Solo en el sector de El Cubulero, en Alianza, se ha registrado la afectación de 70 familias, igual número de casas y 185 personas, según reportes de Copeco.
Las fuertes lluvias dejaron incomunicadas las comunidades de Costa de Amates y El Cubulero, en el sector bajo del municipio de Alianza.
Faustino Manzanares, alcalde de Alianza, en el departamento de Valle manifestó que debido a las intermitentes lluvias se encuentra incomunicada La Costa de los Amates y El Cubulero.
En junio pasado, en ambos sectores ya se habían registrado inundaciones, algo que ha sucedido durante los últimos años y sin tener una solución.
Representantes comunitarios de El Cubulero y la Costa de los Amates denunciaron el abandono estatal y la ineficacia de las obras ejecutadas en años recientes para contener las inundaciones que cada invierno afectan la zona
Rodil Gallegos, coordinador del Comité De Emergencia Municipal (Codem), lamentó que cada año la problemática se repita con mayor gravedad.
"Año con año estamos repitiendo la misma problemática y a medida que pasa el tiempo, se vuelve más seria. El gobierno hizo un vado recientemente, pero a nuestro criterio debió ser más elevado para no interrumpir el paso hacia la costa de los Amates, donde hay más de 16 comunidades afectadas", expresó.
El cauce del río Goascorán, que ha desviado su curso natural, ha generado un nuevo brazo conocido como el cauce de Ercilia, lo que ha provocado severas inundaciones en la parte baja del sector y daños importantes al ecosistema de manglar en la bahía del Cubulero.
A la problemática se suman las malas obras de construcción de bordas que realizó el gobierno entre los años 2023 y 2024, donde se invirtieron más de 53 millones de lempiras.